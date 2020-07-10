Ком у горлі може говорити про серйозні хвороби: медик назвав причини

Ком в горлі свідчить про хворобу (фото: pixabay.com)

Лікар розповів про серйозні хвороби, на які

Деякі люди можуть відчувати неприємні відчуття в горлі, наче клубок. Це свідчить про декілька серйозних захворювань. Таку точку зору висловила лікар-невролог Віра Коваленко.

"Перше, що можна підозрювати при відчутті клубка в горлі - порушення роботи щитовидної залози з розростанням її структури", - розповіла лікар виданню "Експрес".

Якщо разом з відчуттям кома в горлі у вас болить голова - це може вказувати на остеохондроз шийного відділу хребта.

Якщо після прийому їжі ви відчуваєте ком в горлі, це може бути наслідком гастроезофагеального рефлюксу (коли відбувається заброс вмісту шлунку в стравохід) або грижі стравоходу.

Також це неприємне відчуття, іноді вказує і на онкологію. Це відбувається, коли з'являються новоутворення гортані, глотки і стравоходу, коли їжа цілком може застрявати і не проходити, викликаючи відчуття розпирання.

Також клубок у горлі вказує і на проблему з судинами. Лікар пояснила, що іноді відчуття грудки в горлі не пов'язано з перерахованими вище причинами.

"Таке часто відбувається у людей невротичного типу, що переживають стрес, тривогу. Комок в горлі - приклад і психосоматичних хвороб. Причина - в розладах вегетативної нервової системи, а також порушення балансу між процесами збудження і гальмування в центральній нервовій системі - коли переважають механізми збудження, і виникає неврозоподібний нав'язливий стан. Іноді у таких людей виникає фобія померти від задухи вночі. До речі, часто клубок у горлі є ознакою і банальної перевтоми, і такі відчуття проходять після відпочинку", - розповіла медик.

Невролог порадила при неприємних відчуттях в горлі спочатку відвідати ЛОРа, а потім вже діяти по ситуації.

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