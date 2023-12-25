Колядки для дітей 2023: прості тексти для збереження традицій

Колядки для дітей 2023

Тиха ніч, свята ніч!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Колядки для дітей різного віку на Різдво 2023 (фото: Getty Images)

Я колядниця маленька

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий - наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

Колядки для дітей різного віку на Різдво 2023 (фото: Pixabay)

Коляда іде!

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

Колядки для дітей різного віку на Різдво 2023 (фото: Getty Images)

Маленький Ісусик

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну - Христос ся рождає!

Колядки для дітей різного віку на Різдво 2023 (фото: Getty Images)

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Колядки для дітей різного віку на Різдво 2023 (фото: Getty Images)

***

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.