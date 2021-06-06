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Кольцевое Солнечное затмение в июне: точная дата и что категорически делать нельзя

Автор: Анна Шиканова

Коридор затмений, который начался 26 мая и усилился ретроградным Меркурием, закончится 10 июня. В этот день произойдет уникальное явление – Кольцевое солнечное затмение.

Что это за явление и как солнечное затмение может повлиять на человека – читайте в нашем материале ниже.

Кольцевое солнечное затмение

Кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо. Увидеть его смогут только в отдельных местах земного шара – в Гренландии, севере России, в Канаде. При хорошей погоде – в Северной Азии, Европе и США.

Как затмение повлияет на людей

Точка этого затмения находится в Близнецах с соединением с ретроградным Меркурием. Сильнее всего влияние затмения могут почувствовать Близнецы, Девы, Рыбы и Стрельцы.

Основная путаница и неразбериха коснется общения, учебы, переговоров, документов, поездок. Возможно искаженное восприятия и смещение фокуса в понимании друг друга.

Есть риск совершить необдуманный поступок, порвать отношения из-за эмоций, спровоцировать конфликт. Но нужно помнить – все, что будет разрушено в этот период, восстановить будет невозможно. А последствия придется потом долго ощущать на своей жизни.

День может стать очень эмоциональным, тревожным и волнительным. Могут быть аварии, громкие преступления, протесты, эскалации конфликтов.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Нельзя говорить плохо о других людях
  • Нельзя раздражаться, проявлять агрессию, нельзя желать человеку чего-то плохого и оскорблять.
  • Нельзя выяснять отношения, провоцировать разрывы или принимать решения по поводу отношений.
  • Нельзя подписывать договора, составлять важные документы и совершать серьезные и дорогостоящие покупки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2021 году жителей Земли ожидает четыре коридора затмений и жесткий ретроградный Меркурий.

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