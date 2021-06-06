Кольцевое Солнечное затмение в июне: точная дата и что категорически делать нельзя

Кольцевое солнечное затмение

Кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо. Увидеть его смогут только в отдельных местах земного шара – в Гренландии, севере России, в Канаде. При хорошей погоде – в Северной Азии, Европе и США.

Как затмение повлияет на людей

Точка этого затмения находится в Близнецах с соединением с ретроградным Меркурием. Сильнее всего влияние затмения могут почувствовать Близнецы, Девы, Рыбы и Стрельцы.

Основная путаница и неразбериха коснется общения, учебы, переговоров, документов, поездок. Возможно искаженное восприятия и смещение фокуса в понимании друг друга.

Есть риск совершить необдуманный поступок, порвать отношения из-за эмоций, спровоцировать конфликт. Но нужно помнить – все, что будет разрушено в этот период, восстановить будет невозможно. А последствия придется потом долго ощущать на своей жизни.

День может стать очень эмоциональным, тревожным и волнительным. Могут быть аварии, громкие преступления, протесты, эскалации конфликтов.

Что категорически нельзя делать в этот день