Кольори неспокійної ночі. У МВС висунули свою версію полярного сяйва в Україні (фото)
У ніч на 6 листопада в багатьох регіонах України можна було спостерігати полярне сяйво "Аврора". Поки науковці розбиралися, що це за явище, українці робили оригінальні світлини. Правоохоронці також вирішили долучитися до цього флешмобу.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-допис МВС України показує фото українських охоронців порядку.
"Кольори неспокійної ночі для окупантів", - підписали цей знімок у МВС.
На ньому двоє військових зі зброєю в руках стоять на фоні багряного неба. Видно лише їхні силуети, проте вони досить красномовні.
Північне сяйво "Аврора"
У більшості областей України мешканці могли побачити північне сяйво "Аврора". Відомо, що причиною його появи в невластивій для нього місцевості є магнітна буря.
Північне сяйво пов'язане з магнітними бурями через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця у простір.
Під час магнітних бур сонячний вітер може бути особливо активним, і великі кількості заряджених частинок викидаються в простір у вигляді сонячних вибухів і корональних мас-викидів. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі й можуть викликати різні явища, включаючи магнітні бурі.
Під час магнітних бур магнітна активність нашої планети збільшується, і це може призвести до збільшення інтенсивності північного сяйва. Як результат, північне сяйво може бути більш яскравим і розгорнутим під час магнітних бур.
Раніше синоптик та астроном пояснили, чому над Україною побачили "криваве" північне сяйво.