Кольори неспокійної ночі. У МВС висунули свою версію полярного сяйва в Україні (фото)

У ніч на 6 листопада в багатьох регіонах України можна було спостерігати полярне сяйво "Аврора". Поки науковці розбиралися, що це за явище, українці робили оригінальні світлини. Правоохоронці також вирішили долучитися до цього флешмобу.

"Кольори неспокійної ночі для окупантів", - підписали цей знімок у МВС.

На ньому двоє військових зі зброєю в руках стоять на фоні багряного неба. Видно лише їхні силуети, проте вони досить красномовні.

Північне сяйво "Аврора"

У більшості областей України мешканці могли побачити північне сяйво "Аврора". Відомо, що причиною його появи в невластивій для нього місцевості є магнітна буря.

Північне сяйво пов'язане з магнітними бурями через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця у простір.

Під час магнітних бур сонячний вітер може бути особливо активним, і великі кількості заряджених частинок викидаються в простір у вигляді сонячних вибухів і корональних мас-викидів. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі й можуть викликати різні явища, включаючи магнітні бурі.

Під час магнітних бур магнітна активність нашої планети збільшується, і це може призвести до збільшення інтенсивності північного сяйва. Як результат, північне сяйво може бути більш яскравим і розгорнутим під час магнітних бур.