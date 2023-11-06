Цвета беспокойной ночи. В МВД выдвинули свою версию полярного сияния в Украине (фото)

В ночь на 6 ноября во многих регионах Украины можно было наблюдать полярное сияние "Аврора". Пока ученые разбирались, что это за явление, украинцы делали оригинальные фотографии. Правоохранители также решили приобщиться к этому флешмобу.

"Цвета беспокойной ночи для оккупантов", - подписали этот снимок в МВД.

На нем двое военных с оружием в руках стоят на фоне багрового неба. Видны только их силуэты, однако они достаточно красноречивы.

Северное сияние "Аврора"

В большинстве областей Украины жители могли увидеть северное сияние "Аврора". Понятно, что предпосылкой его возникновения в несвойственной для него местности является магнитная буря.

Северное сияние связано с магнитными бурями из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер - это поток заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца в пространство.

Во время магнитных бурь солнечный ветер может быть особенно активным и большие количества заряженных частиц выбрасываются в пространство в виде солнечных взрывов и корональных масс-выбросов. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они взаимодействуют с магнитным полем Земли и могут вызвать разные явления, включая магнитные бури.

Во время магнитных бурь магнитная активность нашей планеты увеличивается, что может привести к увеличению интенсивности северного сияния. Как результат, северное сияние может быть более ярким и развернутым во время магнитных бурь.