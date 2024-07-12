Будете сяяти та не нашкодите шкірі: 6 простих способів отримати природний макіяж

У світі краси, що постійно розвивається, те, як ми сприймаємо макіяж і підходимо до нього, зазнало незліченних змін. У моді зараз мінімалістичний природний макіяж. Є певні способи, які допоможуть досягнути такого результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Бездоганні брови

Якщо у вашій рутині макіяжу є час, то вам слід підмалювати брови.

Спробуйте використати тонований гель для брів замість того, щоб вигляд був більш витонченим. Це все одно, що гарно розчесати брови, додати колір і форму, зберігаючи їх повний і природний вигляд.

Візажист Пілар Деманн розповіла, як альтернативний метод, можна вкласти брови щіточкою, а потім підфарбувати їх олівцем легкими штрихами.

Вибирайте легкі альтернативні продукти

Під час створення природного макіяжу завжди шукайте легкі альтернативи своїм звичайним продуктам. Наприклад, BB-крем або CC-крем замість тонального з повним покриттям або відтінковий бальзам для губ замість матової помади.

Тонований зволожуючий крем або BB-крем забезпечує достатнє покриття. Просто кінчиками пальців нанесіть і розтушуйте крем. Ви також можете використовувати вологий спонж для макіяжу, щоб наносити ці продукти.

Що стосується губ, то краще використовувати тонований бальзам для губ, який лише на один або два відтінки темніший, ніж ваш природний колір губ.

Кремові продукти

Особливо для тих у кого суха шкіра, то пудра та інші матові продукти можуть привернути увагу до таких недоліків, як лусочки та зморшки.

Кремові продукти, як правило легше змішуються та забезпечують молодий та сяючий вигляд.

Також кремові тіні для повік можуть бути ідеальними для ефекту природного макіяжу - вони не тільки легкі у використанні, але чудово лягають на шкіру.

Завивка вій

Перш ніж наносити будь-який продукт на вії, обов’язково придбайте якісні щипчики для завивки - це лише посилить ефект підкручування вашої туші.

Почніть з підкручування вій від основи і м’якого накачування до кінчиків. Потім нанесіть туш для об’єму.

Експерт рекомендує вибирати лише чорну туш, навіть якщо ви блондинка чи рудоволоса дівчина, щоб максимізувати чіткість ваших вій.

Легко наносьте консилер

Консилер може стати в нагоді, коли ви намагаєтеся освітлити кола під очима або приховати неприємні вади.

Один зі способів звести до мінімуму використання коректора - нанести його невелику кількість безпосередньо на спонж для макіяжу, а не на шкіру.

Пам’ятайте, якщо потрібно, ви завжди можете нанести більше продукти, тому варто починати з найменшої кількості для більш тонкого ефекту.