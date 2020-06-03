Коломойский впервые стал дедушкой: дочь олигарха родила двойню

Игорь Коломойский отпраздновал двойной праздник в семье
Игорь Коломойский стал дедушкой - 35-летняя дочь украинского олигарха Анжелика родила двойняшек.
Об этом рассказал народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK 3 июня.
Политик уточнил, что радостное событие в семье 57-летнего бизнесмена произошло вчера, 2-го июня.
"Вчера виделся (с Коломойским). У него родились внуки, и мы его поздравляли. Так что вчера виделся с Игорем Валерьевичем. Это двойняшки, мальчики. Двойной праздник", - сказал он.
Также Палица добавил, что празднование рождения внуков происходило в его офисе.
Видео: У Коломойского родились внуки
Напомним, что у Коломойского двое детей: дочь Анжелика и сын Григорий, который играет в баскетбольном клубе "Днепр" (принадлежит бизнесмену).
Анжелика Коломойская родилась и жила в Днепропетровске, но затем переехала в Женеву (Швейцария). В 2011 году она вышла замуж за Олега Бокоева в Израиле, но пара уже успела развестись.
Анжелика Коломойская и Олег Бокоев (фото с facebook.com)
Ранее мы писали о том, что в сентябре Коломойский в непривычном для себя "дресс-коде" посетил баскетбольный матч за Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре.
Напомним, что недавно Forbes составил рейтинг 100 богатейших украинцев, в котором Коломойский замыкает список с оценкой состояния в 1 млрд долларов.
Автор: Styler