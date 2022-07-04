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Коломойского обвинили в попытке получить через суд справку для США, что к нему нет претензий

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Понедельник 04 июля 2022 19:39
Коломойского обвинили в попытке получить через суд справку для США, что к нему нет претензий Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Олигарх Игорь Коломойский и его Никопольский завод ферросплавов вновь пытаются получить справку от украинских судов для американских судов, что у Украины нет к нему претензий относительно хищения денег из Приватбанка через подставные компании (в том числе НЗФ).

Об этом пишет днепровское издание "Днепровская панорама".

Как пишет издание, для этого бизнесмен использует дело № 910/14224/20, которое ведут судьи Селиваненко В.П., Булгакова И.В. и Львов Б.Ю.

Верховный Суд дело Коломойского к рассмотрению не принял, и его вернули обратно в Высший хозсуд.

Дело будет вновь рассматриваться 12 июля судьей Б.Ю. Львовом.

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Соединенные Штаты Америки Игорь Коломойский
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