Коломойського звинуватили у спробі отримати довідку для США, що до нього нема претензій
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Олігарх Ігор Коломойський і його Нікопольський завод феросплавів знову намагаються отримати довідку від українських судів для американських судів, що в України немає до нього претензій щодо розкрадання грошей з Приватбанку через підставні компанії (в тому числі НЗФ).
Про це пише Дніпровське видання "Дніпровська панорама".
Як пише видання, для цього бізнесмен використовує справу № 910/14224/20, яку ведуть судді Селіваненко В.П., Булгакова І.В. і Львов Б.Ю.
Верховний Суд справу Коломойського до розгляду не прийняв, і його повернули назад у Вищий госпсуд.
Справа буде знову розглядатися 12 липня суддею б.ю. Львовом.