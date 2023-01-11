Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете!
Українська кухня багата та різноманітна. Водночас у ній використовують прості та зрозумілі продукти, які часто повторюються. У нас є багато рецептів із картоплі, і книдлі (також книдлики) входять у це число.
Покроковим приготуванням автентичної страви з Коломиї ділиться відомий кулінар Едуард Насиров на своїй сторінці в Instagram.
Які продукти потрібні
Для приготування книдликів візьміть:
- 400 грамів сирої картоплі
- 400 грамів картоплі у мундирі
- 1 яйце
- 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю
- сіль на смак
Для засмажки вам знадобиться:
- рослинна олія
- 1 цибулина,
- 1 чайна ложка солодкої паприки
- 250 грамів печериць
- жменя сухих білих грибів
Для варіння:
- окріп
- сіль до свого смаку
- 2 столові ложки крохмалю
- 100 мл холодної води
Книдлі з картоплі по-коломийськи (фото: instagram.com/my_happyfood)
Покрокове приготування
Натріть сиру картоплю, відіжміть воду та додайте натерту варену картоплю і всі інші інгредієнти. Замісіть тісто та дайте йому постояти 10-20 хвилин. Далі сформуйте маленькі кульки.
Варити їх слід у підсоленій воді. Коли вода закипить, додайте до неї розведений крохмаль у воді. Це допоможе тримати кульки в купі в процесі приготування.
Для засмажки обсмажте цибулю, додайте гриби та смажте все разом до золотистості. Змішайте книдлі із засмажкою та подавати на стіл!
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