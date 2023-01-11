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Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете!

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Середа 11 січня 2023 17:36
Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете! Рецепт книдликів з картоплі по-коломийськи (фото: instagram.com/my_happyfood)
Автор: Юлія Гаюк

Українська кухня багата та різноманітна. Водночас у ній використовують прості та зрозумілі продукти, які часто повторюються. У нас є багато рецептів із картоплі, і книдлі (також книдлики) входять у це число.

Покроковим приготуванням автентичної страви з Коломиї ділиться відомий кулінар Едуард Насиров на своїй сторінці в Instagram.

Які продукти потрібні

Для приготування книдликів візьміть:

  • 400 грамів сирої картоплі
  • 400 грамів картоплі у мундирі
  • 1 яйце
  • 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю
  • сіль на смак

Для засмажки вам знадобиться:

  • рослинна олія
  • 1 цибулина,
  • 1 чайна ложка солодкої паприки
  • 250 грамів печериць
  • жменя сухих білих грибів

Для варіння:

  • окріп
  • сіль до свого смаку
  • 2 столові ложки крохмалю
  • 100 мл холодної води

Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете!Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете!

Книдлі з картоплі по-коломийськи (фото: instagram.com/my_happyfood)

Покрокове приготування

Натріть сиру картоплю, відіжміть воду та додайте натерту варену картоплю і всі інші інгредієнти. Замісіть тісто та дайте йому постояти 10-20 хвилин. Далі сформуйте маленькі кульки.

Варити їх слід у підсоленій воді. Коли вода закипить, додайте до неї розведений крохмаль у воді. Це допоможе тримати кульки в купі в процесі приготування.

Для засмажки обсмажте цибулю, додайте гриби та смажте все разом до золотистості. Змішайте книдлі із засмажкою та подавати на стіл!

Раніше ми розповідали, як приготувати плавлений сир вдома самостійно.

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