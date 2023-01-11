Коломыйские книдли из картофеля по аутентичному рецепту: пальчики оближете!

Украинская кухня богата и многообразна. В то же время, в ней используют простые и понятные продукты, которые часто повторяются. У нас есть много рецептов из картофеля, и книдли (также книдлики) входят в это число.

Пошаговым приготовлением аутентичного блюда из Коломыи делится известный кулинар Эдуард Насыров на своей странице в Instagram.