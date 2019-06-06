Коллапс в метро: киевляне в ярости от очередей и давки

Уже 30 октября пассажирам придется окончательно отказаться от жетонов в киевском метро. Местных жителей уже приучают обходиться без них, продавая бесконтактные карты. Об этом сообщает Информатор.

6 июня на некоторых станциях метро образовались длинные очереди. Самая сложная ситуация оказалась на станции "Вокзальная". В утренний час-пик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы. Отмечается, что после отключения автоматов кассиры не успевают оперативно обслуживать поток пассажиров и все происходит слишком сумбурно.

Видео: (YouTube/Информатор)

К слову, в конце мая на странице метро в Facebook киевлян призвали поделиться идеями для постеров, которые напомнят пассажирам о том, что жетоны уходят в прошлое. На призыв откликнулись десятки дизайнеров, разместив в соцсети свои работы с хештегом #безжетонів.

Фото: соцсети

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