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Коллапс в метро: киевляне в ярости от очередей и давки

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 16:14
Коллапс в метро: киевляне в ярости от очередей и давки
Коллаж РБК-Украина

Отказ метро от жетонов вызвал всеобщее негодование

Уже 30 октября пассажирам придется окончательно отказаться от жетонов в киевском метро. Местных жителей уже приучают обходиться без них, продавая бесконтактные карты. Об этом сообщает Информатор.

6 июня на некоторых станциях метро образовались длинные очереди. Самая сложная ситуация оказалась на станции "Вокзальная". В утренний час-пик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы. Отмечается, что после отключения автоматов кассиры не успевают оперативно обслуживать поток пассажиров и все происходит слишком сумбурно.

Видео: (YouTube/Информатор)

К слову, в конце мая на странице метро в Facebook киевлян призвали поделиться идеями для постеров, которые напомнят пассажирам о том, что жетоны уходят в прошлое. На призыв откликнулись десятки дизайнеров, разместив в соцсети свои работы с хештегом #безжетонів.

 

Фото: соцсети

Ранее мы писали о том, что в киевском метро произошло кровавое ЧП.

А также сообщали о том, какие нововведения украинцам ждать этим летом.

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