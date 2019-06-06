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Колапс у метро: кияни лютують від черг та тисняви

STYLERЖиття    06.06.2019 - 16:14
Колапс у метро: кияни лютують від черг та тисняви
Колаж РБК-Україна

Відмова метро від жетонів викликала загальне обурення

Вже 30 жовтня пасажирам доведеться остаточно відмовитися від жетонів у київському метро. Місцевих жителів уже привчають обходитися без них, продаючи безконтактні карти. Про це повідомляє Інформатор.

6 червня на деяких станціях метро утворилися довгі черги. Найскладніша ситуація виявилася на станції "Вокзальна". У ранкову годину-пік тут почали збиратися черги в касу і на ескалатори. Відзначається, що після відключення автоматів касири не встигають оперативно обслуговувати потік пасажирів і все відбувається занадто сумбурно.

Відео: YouTube/Інформатор)

До речі, наприкінці травня на сторінці метро в Facebook киян закликали поділитися ідеями для постерів, які нагадують пасажирам про те, що жетони відходять у минуле. На заклик відгукнулися десятки дизайнерів, розмістивши у соцмережі свої роботи з хештегом #безжетонів.

 
 
 

Фото: соцмережі

Раніше ми писали про те, що у київському метро сталося криваве НП.

А також повідомляли про те, які нововведення українцям чекати цього літа.

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