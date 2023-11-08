"Колись там робили найсмачніший кетчуп". Як зараз виглядає завод "Чумак", який пограбували окупанти (відео)

Російські окупанти пограбували та знищили завод компанії "Чумак" у Каховці Херсонської області ще минулого року. Вони вкрали весь транспорт, обладнання та всі запаси готової продукції.

Як зараз виглядає величезне підприємство, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео у Facebook "Жити у Херсоні".

Як зараз виглядає завод "Чумак" у Каховці

"Так виглядає наш завод "Чумак" поблизу Каховки. А колись там виробляли найсмачніший кетчуп", - написали під відео.

На кадрах ви можете побачити, що несе по собі "русскій мір".

У коментарях люди наголосили, що продукція "Чумаку" була дуже якісною.

Я там була, та приємно вражена технологією продукції, все натуральне та смачне. Вірю, що ще будемо смакувати продукцію "Чумака" Хай буде мир та спокій на нашій рідній Україні. Якнайшвидше, щоб була Перемога.

Вірю в те що ще купуватимемо їх продукцію, саме з Херсона.

Стільки підприємств знищено...

Сумую за кетчупом Чумак Лагідний. Не думала що жоден інший виробник не відтворить цей неповторний смак.

Я дивуюсь серце боліти, ніби просто стіни, а мені здається там є душа, покалічена. Я сподіваюся, що там знову буде життя і ті стіни знову почують людський сміх, та рідну мову.

Найкраща продукція була цієї марки, можна ставити знак якості.

Що буде з "Чумаком"

Виробник томатної пасти "Чумак" планує побудувати завод з переробки томатів на пасту в Одеській області.

Про це заявила директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВ Алла Стоянова.

Нове підприємство працевлаштує близько 5000 осіб. Це буде суттєва підтримка розвитку агропромислового комплексу регіону, додаткові надходження податків до бюджету. Місцеві фермерські господарства вже заявили про готовність збільшувати посівні площі під овочі для постачання нового заводу "Чумак".