"Когда-то там делали вкуснейший кетчуп". Как сейчас выглядит завод "Чумак", который разграбили оккупанты (видео)

Российские оккупанты разграбили и уничтожили завод компании "Чумак" в Каховке Херсонской области еще в прошлом году. Они украли весь транспорт, оборудование, а также все запасы готовой продукции.

Как сейчас выглядит ранее огромнейшее предприятие, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook "Жить в Херсоне".

Как сейчас выглядит завод "Чумак" в Каховке

"Так выглядит наш завод "Чумак" вблизи Каховки. А когда-то там производили самый вкусный кетчуп", - написали под видео.

На кадрах вы можете увидеть, что несет после себя "русский мир".

В комментариях люди отметили, что продукция "Чумака" была очень качественная.

Я там була, та приємно вражена технологією продукції, все натуральне та смачне. Вірю, що ще будемо смакувати продукцію "Чумака"Хай буде мир та спокій на нашій рідній Україні. Як найшвидше, щоб була Перемога.

Вірю в те що ще будемо купувати їхню продукцію, саме з Херсона.

Стільки підприємств знищено...

Сумую за кетчупом Чумак Лагідний. Не думала що жоден інший виробник не відтворить цей неповторний смак....

Я дивлюся сердце болить, ніби просто стіни, а мені здається там є душа, покалічена. Я маю надію, що там знову буде життя і ті стіни знову почують людській сміх, та рідну мову.

Найкраща продукція була цієї марки,можна ставити знак якості.

Что будет с "Чумаком"

Производитель томатной пасты "Чумак" планирует построить завод по переработке томатов в пасту в Одесской области.

Об этом заявила директорка департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

Новое предприятие трудоустроит около 5000 человек. Это будет существенная поддержка для развития агропромышленного комплекса региона, дополнительные поступления налогов в бюджет. Местные фермерские хозяйства уже заявили о готовности увеличивать посевные площади под овощи для поставок на новый завод "Чумак".