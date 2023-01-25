"Колись Кашпіровський був великим гуру": Кондратюк різко висловився про Арестовича
Музичний продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк різко висловився про скандальні заяви колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Також артист пояснив "феномен" популярності колишнього радника та провів яскраву аналогію з книжковим персонажем, яка дуже добре його характеризує.
Свої думки щодо гучних заяв Арестовича Кондратюк висловив в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна.
Що думає Кондратюк про Арестовича
"Я не сприймаю Арестовича взагалі... Для мене це недалека, неосвічена і неглибока людина, в якої є певний хист розмовляти. Свого часу Кашпіровський також був великим гуру для багатьох людей (Кашпіровський - психотерапевт, що в кінці 80-х років почав проводити експериментальні сеанси телевізійної медицини і телегіпнози - ред.), - говорить продюсер.
Також Кондратюка обурює висловлювання Арестовича про те, що "російська культура начебто велика, а українська - маленька". Таку заяву колишній радник зробив влітку 2022 року.
"Це абсолютна нісенітниця. Людина, яка каже, що російська культура більша, ніж українська - мусить жити в Росії. Під час війни він просто ідіот, якщо він це каже", - говорить Кондратюк.
При цьому продюсер наголошує, що з часу повномасштабної війни жодного разу не слухав інтерв'ю Олексія Арестовича.
"Я ще до війни подивився кілька його інтерв'ю і зрозумів, що слухати Арестовича - це себе не поважати. Нічого проукраїнського він не каже. Хай сидить читає книжки, але йому це не цікаво. Він уже кайфонув, від того, що в нього 100-тисячна аудиторія. От Льоша Арестович - це Остап Бендер сучасності. Це максимально яскрава аналогія. При тому, що Бендер був у деяких речах був чеснішим", - додає Кондратюк.
Нагадаємо, що Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента 17 січня 2023 року.
Напередодні спалахнув сильний скандал через його висловлювання щодо начебто потрапляння у будинок в Дніпрі протиракетного снаряда України, що призвело до трагедії.
Українці неодноразово обурювались скандальним заявам Арестовича й раніше. Проте тільки зараз колишній радник вирішив самостійно відсторонити себе від робочих обов'язків.
Раніше ми розповідали про те, як Ігор Кондратюк оцінює шанси на перемогу в Євробаченні українського гурту TVORCHI.