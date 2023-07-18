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Кажуть, що кольори в інтер'єрі будинку можуть багато що розповісти про господарів: як розшифрувати

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Вівторок 18 липня 2023 19:23
Кажуть, що кольори в інтер'єрі будинку можуть багато що розповісти про господарів: як розшифрувати Що кольори в інтер'єрі будинку можуть сказати про господарів (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Кольори для інтер'єру будинку ми обираємо не лише за вподобаннями та смаком. Насправді вибір відтінків дуже багато що може розповісти про наш характер та світосприйняття.

Про те, як колір в інтер'єрі будинку може охарактеризувати господаря - читайте в матеріалі Styler.

Теплі відтінки

Якщо інтер'єр у вашому домі в основному в теплих відтінках, наприклад, жовтий, персиковий, помаранчевий - це означає, що ви позитивна та енергійна людина. Ви переважно маєте чудовий настрій та бачите майже в усьому тільки хороше.

Щоб збалансувати "сонячний" інтер'єр, можна додати трохи зеленого та сірого колір.

Нейтральні, практичні кольори

Такі кольори, як бежевий, коричневий, білий ніколи не вийдуть з моди. Подібну колірну гамму в інтер'єрі в основному обирають зважені люди з практичним підходом до життя. Вони ніколи не женуться за модними трендами та знають, чого хочуть в житті.

Ніжні, пастельні відтінки

Пастельні відтінки в інтер'єрі зустрічаються досить часто. Вважається, якщо в будинку переважають ніжні відтінки зеленого, абрикосового та синього - це означає, що господар дому, скоріш за все, мовчазна та скромна людина. До того ж такі люди люблять природу та в їхньому будинку завжди можна побачити кімнатні рослини.

Насичені та яскраві кольори

Творчі люди просто обожнюють насичені та яскраві відтінки. Практичні кольори для них здаються нудними та банальними.

Якщо в інтер'єрі будинку переважають насичені відтінки, наприклад, червоний, синій, бордовий, темно зелений, то господар є неординарною, творчою та чуттєвою особистістю. Такі люди мають незвичайний підхід до життя та можуть знайти вихід з будь-якої ситуації.

Раніше ми писали про те, які кольори в будинку притягують щастя, удачу та достаток.

Також читайте, які кольори у вашій спальні позбавлять вас сну.

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