Кажуть, що кольори в інтер'єрі будинку можуть багато що розповісти про господарів: як розшифрувати

Кольори для інтер'єру будинку ми обираємо не лише за вподобаннями та смаком. Насправді вибір відтінків дуже багато що може розповісти про наш характер та світосприйняття.

Про те , як колір в інтер'єрі будинку може охарактеризувати господаря - читайте в матеріалі Styler.

Теплі відтінки

Якщо інтер'єр у вашому домі в основному в теплих відтінках, наприклад, жовтий, персиковий, помаранчевий - це означає, що ви позитивна та енергійна людина. Ви переважно маєте чудовий настрій та бачите майже в усьому тільки хороше.

Щоб збалансувати "сонячний" інтер'єр, можна додати трохи зеленого та сірого колір.

Нейтральні, практичні кольори

Такі кольори, як бежевий, коричневий, білий ніколи не вийдуть з моди. Подібну колірну гамму в інтер'єрі в основному обирають зважені люди з практичним підходом до життя. Вони ніколи не женуться за модними трендами та знають, чого хочуть в житті.

Ніжні, пастельні відтінки

Пастельні відтінки в інтер'єрі зустрічаються досить часто. Вважається, якщо в будинку переважають ніжні відтінки зеленого, абрикосового та синього - це означає, що господар дому, скоріш за все, мовчазна та скромна людина. До того ж такі люди люблять природу та в їхньому будинку завжди можна побачити кімнатні рослини.

Насичені та яскраві кольори

Творчі люди просто обожнюють насичені та яскраві відтінки. Практичні кольори для них здаються нудними та банальними.

Якщо в інтер'єрі будинку переважають насичені відтінки, наприклад, червоний, синій, бордовий, темно зелений, то господар є неординарною, творчою та чуттєвою особистістю. Такі люди мають незвичайний підхід до життя та можуть знайти вихід з будь-якої ситуації.