Колір і структура вушної сірки скажуть про ваше здоров'я: як розпізнати небезпеку

Що треба знати про вушну сірку

Ви не можете запобігти накопиченню вушної сірки у вушних проходах - вона там, щоб захистити ваші вуха від бруду, мікробів та інфекцій. Іноді наші вуха можуть виробляти занадто багато сірки, яку, можливо, потрібно очистити, щоб уникнути проблем зі слухом.

Який колір сірки має бути?

Як правило, вушна сірка більшості людей має жовтий або коричневий колір. Зазвичай вона волога та липка за консистенцією - і це абсолютно нормально.

Однак вушна сірка може змінювати свій колір і текстуру в залежності від певних змін, що відбуваються у ваших вухах.

Який колір сірки має вас насторожити?

Темно-жовтий (з консистенцією, схожою на дьоготь) все ще здоровий колір, але означаєж, що сірка вже давно у вусі.

Блідий колір сірки є ознакою самоочищення під час роботи. Це часто виявляється за межами каналу і виштовхується вухом. У людей зі шкірними захворюваннями, такими як екзема або псоріаз, часто спостерігається вушна сірка такого кольору.

Чорна сірка може викликати тривогу, на перший погляд, але це може свідчити про накопичення вушної сірки, яка не видалилася природним шляхом.

Простіше кажучи, сірка, що почорніла, окислилася після того, як вона довго пробула у вусі, піддалася впливу повітря та природного бактеріального бродіння. Для людей, які користуються слуховими апаратами, чорна вушна сірка є звичайним явищем.

Почервоніння сірки може бути ознакою крові у вусі. Оскільки слуховий прохід містить багато кровоносних судин, це може бути просто подряпина, а також ознака вушної інфекції.

Якщо вас турбує кров з вуха, вам слід перевірити вуха у аудіолога. Більше занепокоєння, ніж чорний і червоний, має викликати зелена вушна сірка.

Зазвичай це ознака інфекції, швидше за все, інфекції середнього вуха, особливо якщо зелені виділення супроводжуються неприємним запахом.

Щоб перевірити, чи ваша зелена вушна сірка викликана інфекцією, запишіться на прийом до свого сімейного лікаря.