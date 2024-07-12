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Цвет и структура ушной серы расскажут о вашем здоровье: как распознать опасность

Фото: Какие выделения из уха сигнализируют опасность (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Наши уши могут многое рассказать о нашем здоровье, в частности сера из них. Это может быть признаком того, что что-то могло произойти или уже пошло не так.

О чем сигнализирует цвет серы из уха, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать об ушной сере

Вы не можете предотвратить накопление ушной серы в ушных проходах - она там, чтобы защитить ваши уши от грязи, микробов и инфекций. Иногда наши уши могут производить слишком много серы, которую, возможно, нужно очистить во избежание проблем со слухом.

Какой цвет серы должен быть?

Как правило, ушная сера большинства людей имеет желтый или коричневый цвет. Обычно она влажная и липкая по консистенции - и это абсолютно нормально.

Однако ушная сера может изменять свой цвет и текстуру в зависимости от определенных изменений, происходящих в ваших ушах.

Какой цвет серы должен вас насторожить?

Темно-желтый (с консистенцией, похожей на деготь) все еще здоровый цвет, но значит, что сера уже давно в ухе.

Бледный цвет серы является признаком самоочищения во время работы. Это часто обнаруживается за пределами канала и выталкивается ухом. У людей с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз, часто наблюдается ушная сера такого цвета.

Черная сера может вызвать тревогу на первый взгляд, но это может свидетельствовать о накоплении ушной серы, которая не удалилась естественным путем.

Проще говоря, почерневшая сера окислилась после того, как она долго пробыла в ухе, подверглась воздействию воздуха и естественного бактериального брожения. Для людей, пользующихся слуховыми аппаратами, черная ушная сера является обычным явлением.

Покраснение серы может являться признаком крови в ухе. Поскольку слуховой проход содержит много кровеносных сосудов, это может быть просто царапина, а также признак ушной инфекции.

Если вас беспокоит кровь из уха, вам следует проверить уши у аудиолога. Большую обеспокоенность, чем черный и красный, должна вызвать зеленая ушная сера.

Обычно это признак инфекции, скорее всего, инфекции среднего уха, особенно если зеленые выделения сопровождаются неприятным запахом.

Чтобы проверить, вызвана ли ваша зеленая ушная сера инфекцией, запишитесь на прием к своему семейному врачу.

 

Читайте также, как правильно чистить уши, чтобы не повредить себе и избавиться от серы.

Также мы рассказывали о трех ошибках в уходе, которые сделают вашу кожу ужасающей и проблемной.

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