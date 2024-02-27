Коли запрацює метро на "Теремки": жителям Києва озвучили нову дату

Коли відкриють метро на "Теремки"

Так, Руслан сказав, що відновлення тунелю можна було б зробити за 6 місяців, але існують бюрократичні питання. Йдеться про погодження тих чи інших мереж.

"Такі суб'єктивні фактори нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Зараз вже виконано практично на 80% палі (стіна в грунті, яка стабілізує від обвалу грунтів), виконана плита, яка в подальшому дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Якщо в нас не буде якогось суб'єктивного фактору, якого ми зараз не передбачаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати", - заявив Кандибор.

Директор транспортного департаменту пояснив, що близько 200 кабелів пролягало над пошкодженою ділянкою, і через воєнний час узгодження їх перенесення вимагало значного часу.

Крім того, на дорогу метрополітену впливають бюрократичні труднощі та "помічники", які під час своїх візитів змушують будівельників припиняти роботи, наголошує він.

"Є відомий фільм, де пан ставить завдання відремонтувати карету і запитує: "За скільки ви це зробите? Тиждень? А може, два?" - "Тут потрібні "помічники". Якщо ці "помічники" не допомагатимуть нам... Ми змушені призупиняти роботу кожен раз, коли потрібно відвезти якусь делегацію, показати та пояснити. Такі "помічники" дійсно "допомагають" нам", - підкреслив Кандибор.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві екстрено закрили на час ремонту перегінного тунелю. Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - ц був вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.

Раніше киянам назвали строк виконання робіт - півроку.