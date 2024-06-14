Коли не можна йти до перукаря та фарбувати волосся. Календар стрижок на червень 2024

Літо - це чудовий час, коли можна змінювати зачіску, колір волосся та експериментувати. Для вибору зручного дня для зміни іміджу можна скористатися місячним календарем, який враховує місячну фазу та знак Зодіаку, в якому знаходиться супутник. Місяць має різний вплив на здоров'я та стан волосся, тому деякі дні вважаються більш підходящими для стрижок та фарбування, ніж інші.
Коли можна стригтися у червні 2024 року, а коли краще відмовитися від цього - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
4 червня - нова стрижка додасть натхнення та позитивних емоцій, покращить стан волосся та підвищить самооцінку. Масаж та оздоровчі процедури будуть особливо корисними, а волосся після стрижки зможе оновитися. Це також добрий день для догляду за бровами, а для чоловіків - за вусами та бородою.
8 червня - ідеальний час для будь-яких фарбувань, включаючи боротьбу з сивиною та освітлення. Хімічні процедури також пройдуть легше, ніж зазвичай.
10-12 червня - ці дні рекомендується для будь-яких зачісок за місячним календарем, оскільки вони пройдуть під впливом Лева, що сприятливо впливає на волосся.
13 червня - під знаком Діви, цей день ідеально підходить для будь-яких зачісок та завивок, а стрижка принесе задоволення від результату. Фарбування можна виконати, проте краще використовувати натуральні засоби.
15 червня - хоча не ідеальний для кардинальних змін, цей день підходить для невеликих косметичних змін, таких як підстригання кінчиків або фарбування коріння.
17 червня - ідеальний для стрижки ослабленого та хворого волосся, яка після цього може значно покращитися. Фарбування також буде успішним, але краще відкласти хімічні та теплові завивки.
22 червня - знак Козерога, що входить у Місяць цього дня, сприяє здоров'ю волосся, що робить його ідеальним для будь-яких процедур та експериментів зі стилем, включаючи фарбування, яке буде триматися довго і буде виглядати чудово.
2 червня - будь-які зміни зачіски негативно вплинуть на стан та здоров'я волосся, що може призвести до посиленого випадання. Фарбування також може бути неефективним і не довго триматися.
9 червня - вплив знака Рака зробить волосся заплутаним і неслухняним, що ускладнить будь-які укладання. Стрижка може бути нерівною і швидко втратить форму.
16 червня - це не щасливий день для будь-яких змін зовнішності, оскільки можуть знадобитися додаткові корекції у майбутньому.
18 червня - не рекомендується робити завивку, випрямлення та інші процедури з хімічною або тепловою дією, оскільки це може пошкодити волосся. Також у цю дату краще утриматися від грубого розчісування та заплітання.
21 червня - після стрижки в цей день волосся може виглядати заплутаним і неслухняним, а також почне сильніше випадати. Фарбування та завивка можуть бути неефективними.
28-30 червня - в останні дні місяця не рекомендується змінювати зачіску, оскільки Місяць перебуватиме у знаку Овна, що вважається нещасливим для процедур з волоссям.
Раніше ми писали про те, які є 5 причин того, чому зачіска не тримається на волоссі.
А ще розповідали про те, скільки разів на день потрібно розчісувати волосся.
При підготовці матеріалу використані джерела: Місячний календар, Moon light.