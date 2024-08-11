9 несподіваних ідей, де можна зберігати речі в оселі, коли шафа вже забита

За дверима

Простір за відкритими дверима часто залишається незайнятим. Цей "мертвий" простір можна використовувати для вузького, але високого стелажа. У ванній кімнаті тут можуть розміститися полиці для дрібниць, плетені або текстильні кошики. Якщо місця зовсім мало, можна встановити тримач для рушників.

У спальні за дверима зручно зберігати речі на завтра та одяг, який ще рано прати. У передпокої за дверима можна повісити дзеркало і встановити вузький консольний столик для сумочок, пошти, ключів та інших дрібниць.

Під підвіконням

Ніша під підвіконням може стати зручним сховищем. Раніше там часто облаштовували сезонний кухонний холодильник. Однак, якщо під вікном є батарея, перенести її буде складно, оскільки це потребує погодження з комунальними службами. У такому випадку краще шукати інші "додаткові" місця.

В узголів'ї ліжка

У деяких ліжках і диванах є відсіки для зберігання в узголів'ї. Якщо їх немає, можна самостійно зробити невелику полицю або поставити вузький комод.

Хороший варіант - спеціальні ящики або контейнери на коліщатках (фото: Freepik.com)

Під ліжком

Простір під ліжком може бути дуже корисним. Якщо ваше ліжко з висувними ящиками або підйомним механізмом - це ідеально. Але навіть якщо їх немає, можна використовувати цей простір для зберігання взуття, сезонного одягу, домашнього текстилю і дитячих іграшок. Контейнери повинні бути закритими, підходити за розміром і бути непомітними.

Найпростіше рішення - невисокі кофри, коробки, кошики, які легко підібрати під будь-яку категорію речей.

За дзеркалом

Хороша ідея - приховати неглибоку шафку за звичайним дзеркалом у передпокої або ванній кімнаті. Дзеркальні дверцята може бути розпашними або розсувними, але за ними буде достатньо місця для зберігання дрібниць.

Полиці під стелею

Це можуть бути традиційні антресолі або просто відкриті полиці, які не перевантажують простір і стають зручним місцем для зберігання дрібниць на кухні, у передпокої, ванній, дитячій кімнаті або спальні.

Для відкритих полиць краще використовувати коробки, кошики, ящики, що підходять за стилем і розміром, щоб уникнути візуального шуму і захистити речі від пилу.

Звісно, щоб не псувати вигляд кімнати, на таких полицях треба зберігати лише невеличкі речі (фото: Freepik.com)

Під ванною

Простір під ванною і раковиною часто залишається незадіяним. Раціонально обставлені "мертві зони" можуть вмістити весь запас побутової хімії, туалетного паперу, засобів для прибирання та інших предметів, для яких важко знайти місце.

Порожні меблі

Невеликий пуф з відкидною кришкою збільшує можливості для зберігання. Він може стати контейнером для взуття, сезонних речей, іграшок і документів. Це також стосується ліжок і диванів, столиків і тумбочок з відкидною стільницею і навіть стільців. Замість марних порожнин - секретні місця для зберігання!

Ніші та кути

Не забувайте про найвужчі ніші або кути кімнат. Для них можна підібрати вузьку етажерку або стелаж, коробки, кофри або просто прикріпити пару гачків.

Навіть у такому маленькому куточку можна встановити невеличкий стелаж (фото: Freepik.com)