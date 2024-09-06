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Коли Воздвиження Хреста Господнього 2024: дата за новим календарем

Коли та як відзначатимемо Воздвиження Хреста Господнього (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Воздвиження Хреста Господнього — важливе християнське свято, яке відзначають в пам'ять про знайдення та піднесення Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Цей день супроводжується урочистими богослужіннями та дотриманням традицій і заборон.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на яку дату припадатиме велике свято за новим календарем, а також головні традиції

Нова дата

Воздвиження Хреста Господнього за новим церковним календарем відзначається 14 вересня. Це свято є важливою подією в християнській традиції, коли згадують знайдення та піднесення Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.

Традиції святкування

  • Підняття хрестів у нових храмах. Завершення будівництва храмів часто супроводжується урочистою церемонією підняття хреста. Це символізує не лише освячення будівлі, але й те, що храм стає духовним осередком, захищеним Господом.

  • Дотримання посту. У цей день віряни утримуються від їжі тваринного походження, дотримуючись посту. Це акт духовної дисципліни, який допомагає очистити думки та серце, згадуючи муки Христа.

  • Осінні традиції з капустою. Воздвиження збігається з часом збору урожаю. В Україні здавна цей день використовували для заготівлі капусти на зиму, а також для приготування різноманітних страв з неї, що символізує турботу про родину на холодний сезон.

Ці традиції підкреслюють важливість святині та допомагають вірянам зберігати духовний зв'язок з церквою, а також дбати про матеріальне та духовне щастя в родині.

Що не можна робити

Воздвиження Хреста Господнього – це свято, яке слід зустрічати з чистими помислами та уникати негативних думок. Багато вірян дотримуються одноденного посту, утримуючись від м'ясних страв, вважаючи, що це сприятиме духовному очищенню та буде благословенням від Бога.

У цей день існують певні заборони, які подібні до тих, що діють на інші церковні свята. Ось що не можна робити:

  • виконувати фізичну працю на городі чи в полі, копати землю;
  • займатися важкою працею
  • сваритися, використовувати нецензурну лексику
  • ображати інших, заздрити, бажати комусь зла
  • вживати алкогольні напої або переїдати
  • розпочинати нові важливі справи, змінювати місце проживання чи влаштовуватися на нову роботу.

З народних прикмет цього дня рекомендується уникати диких місць: лісу, річок, гір. Вважається, що дикі тварини в цей час стають агресивнішими, що збільшує ризик нападу або заблукати.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Духовна велич Львова", Вікіпедія.

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