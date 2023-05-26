UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм: найкращі дати

Посівний календар на червень 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Перший місяць літа - прекрасна пора для висаджування та вирощування фруктових дерев. А якщо хочете, щоб врожай був по-справжньому щедрим, дотримуйтеся певних правил, якими користуються досвідчені садівники та городники. Одним із цих правил є робота з землею згідно з місячним календарем.

Коли та що потрібно робити на городі та в саду - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли краще садити фрукти та ягоди

  • Яблука - 6, 7, 14, 15, 16 червня.
  • Груша та айва - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
  • Персики, абрикоси, вишня, слива - 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.
  • Черешня - 14, 15, 16, 22, 23 червня.
  • Суниця та полуниця - 19, 20, 21 червня.
  • Смородина - 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.
  • Малина - 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня
  • Виноград - 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.

Ці дати є найкращими для висаджування фруктових дерев і ягід (фото: Freepik)

Вдалі дати у червні для висаджування овочів

  • Картопля, топінамбур - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня.
  • Буряк, морква, пастернак -10, 11 червня.
  • Редис - 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня.
  • Селера, петрушка на корінь - 6, 7 червня.
  • Цибуля городня - 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня.
  • Часник - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
  • Томати - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
  • Солодкий, гострий перець - 1-3, 27-30 червня.
  • Огірки - 1-3, 19-21, 27-30 червня.
  • Рання капуста - 1, 27, 28 червня.
  • Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) - 1, 27, 28 червня.
  • Кукурудза - 1, 27, 28 червня.
  • Листовий салат - 1, 10-16, 27, 28 червня.
  • Шпинат - 1, 10-13, 27, 28 червня.
  • Щавель - 2, 3, 14-16, 29, 30 червня.
  • Базилік, розмарин тощо - 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.

Чим і коли можна займатися на городі в червні

  • Розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним - 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.
  • Пророщувати насіння - 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.
  • Пікірувати та проріджувати культури - 6, 7, 14-16 червня.
  • Займатися поливанням - 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.
  • Вносити органічні та зелені добрива - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а мінеральні - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
  • Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня.
  • Боротися зі шкідниками та хворобами - 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.

Раніше ми розповідали, скільки зараз у Києві коштує малина.

Крім того, писали й про ціни на полуницю у супермаркетах і на базарах столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
фруктиПосівний календарлунный календарьсад и огород