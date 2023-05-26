Коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм: найкращі дати
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 20:27
Посівний календар на червень 2023 (колаж: Styler)
Перший місяць літа - прекрасна пора для висаджування та вирощування фруктових дерев. А якщо хочете, щоб врожай був по-справжньому щедрим, дотримуйтеся певних правил, якими користуються досвідчені садівники та городники. Одним із цих правил є робота з землею згідно з місячним календарем.
Коли та що потрібно робити на городі та в саду -
читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли краще садити фрукти та ягоди
Яблука - 6, 7, 14, 15, 16 червня.
Груша та айва - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
Персики, абрикоси, вишня, слива - 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.
Черешня - 14, 15, 16, 22, 23 червня.
Суниця та полуниця - 19, 20, 21 червня.
Смородина - 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.
Малина - 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня
Виноград - 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.
Ці дати є найкращими для висаджування фруктових дерев і ягід (фото: Freepik)
Вдалі дати у червні для висаджування овочів
Картопля, топінамбур - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня.
Буряк, морква, пастернак -10, 11 червня.
Редис - 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня.
Селера, петрушка на корінь - 6, 7 червня.
Цибуля городня - 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня.
Часник - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
Томати - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
Солодкий, гострий перець - 1-3, 27-30 червня.
Огірки - 1-3, 19-21, 27-30 червня.
Рання капуста - 1, 27, 28 червня.
Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) - 1, 27, 28 червня.
Кукурудза - 1, 27, 28 червня.
Листовий салат - 1, 10-16, 27, 28 червня.
Шпинат - 1, 10-13, 27, 28 червня.
Щавель - 2, 3, 14-16, 29, 30 червня.
Базилік, розмарин тощо - 2, 3, 24-26, 29, 30 червня. Чим і коли можна займатися на городі в червні
Розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним - 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.
Пророщувати насіння - 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.
Пікірувати та проріджувати культури - 6, 7, 14-16 червня.
Займатися поливанням - 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.
Вносити органічні та зелені добрива - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а мінеральні - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня.
Боротися зі шкідниками та хворобами - 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.