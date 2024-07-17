Коли при випадінні волосся треба негайно звернутися до лікаря

Що треба знати про випадіння волосся?

Щільність і якість нашого волосся часто змінюються з віком, і щодня випадання певної кількості волосся є нормальним явищем.

Але більш помітне випадання волосся іноді може бути симптомом більшої проблеми зі здоров’ям, і це може мати величезний вплив на впевненість і самооцінку. Отже, скільки випадіння волосся є нормальним і як визначити, чи щось не так?

Як і будь-яка шкіра, наша шкіра голови та волосяні фолікули старіють. Більшість жінок помічають, що їх волосся стає тоншим, менш густим і менш блискучим.

У середньому ви втрачаєте близько 100 волосин на день. Однак, якщо ви бачите коливання, коли ви втрачаєте занадто багато волосся або набагато більше волосся, ніж ви вважаєте «нормальним», то це зазвичай вказує на якісь внутрішні порушення або дисбаланс.

Що викликає випадання волосся у жінок?

Випадання волосся у жінок може мати різноманітні причини, і це може виникати як загальне витончення в певних областях або по всій голові, або гладкі залисини, які утворюються на шкірі голови.

Що стосується останнього, це, як правило, стан, який називається гніздовою алопецією, яка, як вважають, виникає через те, що імунна система неправильно атакує клітини волосяних фолікулів.

Причини витончення волосся різні, але часто це може бути пов’язано зі стресом, а також генетикою та гормональними змінами. Певні захворювання також є ще однією поширеною причиною.

Коли треба до лікаря?

Втрата волосся - це, безперечно, не тільки чоловіча проблема, і жінкам не потрібно соромитися говорити про це. Якщо ви занепокоєні, будь ласка, зверніться до лікаря або лікаря загальної практики, який зможе допомогти.

Професіонал зможе визначити причину випадіння волосся за допомогою біопсії шкіри голови, а потім запропонує найкраще лікування. У деяких випадках ваш сімейний лікар може дати пораду щодо ймовірної причини випадіння волосся на основі симптомів та історії вашого здоров’я.