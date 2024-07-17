Когда при выпадении волос нужно немедленно обратиться к врачу

Что нужно знать о выпадении волос?

Плотность и качество наших волос часто меняются с возрастом, и ежедневно выпадение определенного количества волос является нормальным явлением.

Но более заметное выпадение волос иногда может являться симптомом большей проблемы со здоровьем, и это может оказать огромное влияние на уверенность и самооценку. Итак, сколько выпадения волос является нормальным и как определить, не так ли?

Как и любая кожа, наша кожа головы и волосяные фолликулы стареют. Большинство женщин замечают, что их волосы становятся тоньше, менее густыми и менее блестящими.

В среднем вы теряете около 100 волос в день. Однако если вы видите колебания, когда вы теряете слишком много волос или гораздо больше волос, чем вы считаете «нормальным», то это обычно указывает на какие-то внутренние нарушения или дисбаланс.

Что вызывает выпадение волос у женщин?

Выпадение волос у женщин может иметь различные причины, и это может возникать как общее истончение в определенных областях либо по всей голове, либо гладкие залысины, образующиеся на коже головы.

Что касается последнего, это, как правило, состояние, называемое гнездовой алопецией, которая, как полагают, возникает из-за того, что иммунная система неправильно атакует клетки волосяных фолликулов.

Причины истончения волос разные, но часто это может быть связано со стрессом, а также генетикой и гормональными изменениями. Некоторые заболевания также являются еще одной распространенной причиной.

Когда нужно к врачу?

Потеря волос – это, безусловно, не только мужская проблема, и женщинам не нужно стесняться говорить об этом. Если вы обеспокоены, обратитесь к врачу или врачу общей практики, который сможет помочь.

Профессионал сможет определить причину выпадения волос с помощью биопсии кожи головы, а затем предложит лучшее лечение. В некоторых случаях ваш семейный врач может дать совет по вероятной причине выпадения волос на основе симптомов и истории вашего здоровья.