Коли він повернувся додому, плакала вся вулиця: неймовірна історія пса Мухтара з Мощуна

Пес Мухтар із Мощуна Київської області пережив найскладніший період. Він втратив свого господаря та одну лапу, але повернувся знову додому. Коли собаку привезли до Мощуна – плакала вся вулиця.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мухтар жив зі своїм господарем у Мощуні Київської області. Коли там почалися сильні бої та обстріли, пес разом із господарем ховалися у сусіда у підвалі.

Сім'я зробила спробу виїхати на безпечну територію, але в машину, яка мала їх вивезти, потрапив снаряд. Пізніше вони знову спробували вибратися вже за допомогою українських військових. Вони повели людей через ліс.

"Солдат, який переводив через ліс, кричить: "лягайте!" Батько з пузом ляже, підбіжить Мухтар, оближе, встає...", - розповіла одна із мешканок.

До Києва дістався лише господар собаки – поранений та з контузією. А Мухтар залишився у Мощуні.

Мухтара знайшли вже після звільнення Київської області, коли людям дозволили повернутися до села. Волонтерка знайшла собаку, у якого бовталася одна лапа.

Волонтерка Оксана, яка теж мешкає у Мощуні, вивозила тварин із Київської області з перших днів війни. Вона проривалася під час боїв, військові її впізнавали та пускали.

Оксана моталася за вказаними адресами, щоб із закритих будинків та квартир врятувати тварин. Люди залишали корм і воду на кілька днів, сподіваючись, що швидко повернуться за вихованцями. Але потім могли лише вказати адресу, де знаходиться собака чи кіт.

Усіх тварин із гарячих точок Оксана відвозить до притулку, де їх лікують та відгодовують. Туди потрапив і Мухтар. Виявилося, що для нього немає лікаря, який міг би зробити операцію. І тому Мухтар поїхав до Харкова.

Там собаку прооперували – витягли з тіла уламки від снарядів і довелося ампутувати одну лапу. Поки пес мандрував, прийшла сумна новина – у його господаря не витримало серце і він помер.

"На нервах дивитись на ці руїни, на будинок, який 30 років будували. За один день усі зруйнували. Не витримав", - розповів його син.

Волонтери почали шукати Мухтару нову родину. Але пес дуже сумував і його вирішили відвезти назад, до Мощуна. Коли він повернувся до села, від радості плакала вся вулиця.

Зараз він радісно гасає на трьох лапах, радіє життю і всім надає сили та віри, що ми вистоїмо, відвоюємо, відбудуємо і все буде добре.

Мухтар тепер мешкає у сусідському будинку зі своєю господинею. У будинку більш-менш збереглися стіни та стеля. Власники будинку виїхали до Німеччини та дозволили жінці там пожити.

Але в будинку досі немає світла, ні газу, а воду збирають дощову в тазики. Волонтери пропонували знову забрати собаку, але господиня не погодилася.

"Мені кажуть, що віддай волонтерам. Куди я його віддам? Як дитина", - каже жінка.