Коли вік не має значення: 7 фільмів, де жінка старша за свого партнера

У світі кінематографа кохання не завжди підкорюється правилам віку. Іноді він стає лише цифрою, а важливіше - емоції та почуття, які об'єднують двох людей. У таких історіях, де жінка старша за свого партнера, розкриваються не лише питання любові та пристрасті, але й боротьби зі стереотипами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 фільмів, які зворушать вас і покажуть, що вік - це не перешкода для справжніх почуттів.
Фільм розповідає історію Рафі, 37-річної розлученої жінки, яка живе в Нью-Йорку. Попри успішну кар'єру фотографа, Рафі намагається знайти кохання і щастя. Під час терапії вона зустрічає і закохується в Девіда, чарівного і набагато молодшого художника. Однак Рафі не знає, що Девід - син її терапевта, Лізи.
Їхні стосунки стають дедалі складнішими, коли Ліза дізнається про їхній роман і відчуває суперечливі почуття. У міру того, як ці троє долають складнощі кохання, віку та сімейної динаміки, їм доводиться протистояти власним страхам, невпевненості та суспільним очікуванням, щоб знайти справжнє щастя та визнання.
У 25-річного юнака починається роман із самотньою матір'ю, яка живе по сусідству. Основною перепоною в їхніх стосунках стає те, що головна героїня значно старша за свого обранця...
В основі сюжету лежить натхнення від саги про Мері Кей Летурно. Сюжетна лінія розгортається навколо актриси, яку грає Наталі Портман, що вирушає у подорож до Грузії. Її місія - глибоко зрозуміти і зобразити суперечливе життя героїні Джуліанни Мур, жінки, сумнозвісної через свої 23-річні стосунки з чоловіком, якого грає Чарльз Мелтон.
Їхні стосунки почалися, коли вона вперше зустріла його ще неповнолітньою, що додає складності та інтриги до розгортання драми.
Тридцять років тому Глорія сяяла в Голлівуді, знімалася з Хамфрі Богартом і навіть отримала "Оскар" за найкращу роль другого плану. Тепер її впізнають, як правило, лише пенсіонери, але сама Глорія відмовляється визнавати себе старою. Вона невимушено фліртує з 27-річним сусідом Пітером, і той, на власний подив, швидко піддається.
Пітер теж актор без ролей, тому його щиро приваблює творча натура та таємна крихкість Глорії. Здається, їхній стрімкий роман переростає у щось серйозне. Але тут з емоційною та непередбачуваною Глорією починають відбуватися дивні зміни.
Роузі працює продюсеркою на телебаченні. В оточенні молоденьких колег дівчина все більше засмучується через свій вік і зовсім невдалий шлюб. Але раптом у її житті сталося диво, і вона зустріла чоловіка, який, попри доволі молодий вік, допоміг їй не тільки знову віднайти це прекрасне почуття кохання і змусити Роузі знову повірити в себе, а й перевернути все її життя з ніг на голову.
Його звати Адам, він чарівний і яскравий, поруч з ним життя немолодої жінки змінюється на краще. А в цей час донька Роузі одержима своєю першою закоханістю...
Джон Мартелло віддає перевагу в своєму житті лише матеріальним речам, не допускаючи в особистісний простір нікого. Він звів в культ своє тіло, дорогий особняк, спортивну машину і красивих жінок. Підкачавши м'язи в спортзалі, з настанням темряви Джон відправляється в нічний клуб, щоб зняти чергову доступну дівчину.
Він навмисне проводить з кожною жінкою тільки одну ніч, позиціонуючи себе справжнім Дон Жуаном. Але одного разу Мартелло зустрічає Барбару, дівчину вельми консервативних поглядів, що вірить у справжню любов.
Складні взаємини чотирьох людей, що мали місце насправді в Англії в 1940-х роках, мало не призвели до трагедії. Історія двох чоловіків і двох жінок, які заплуталися у вчинках, зупинилися в безвиході, в який їх завели помилки.
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