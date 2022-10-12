Коли вдарять перші морози і чи буде ранній сніг: з'явився новий прогноз

Так, за даними книги народного синоптика Леоніда Горбаня, бабине літо у жовтні триватиме до свята Покрову Богородиці, 14 жовтня.

Потім поступово похолодає, почнуться дощі, кінець місяця холодний та з опадами. Листопад буде холодний, похмурий, з дощами, раннім снігом та морозами.

За прогнозом іншого синоптика Володимира Деркача, тепла осіння погода протримається до Покрови. Потім похолодає, особливо вночі. Можливі невеличкі опади.

В листопаді осінь поступово змінить статус із "ранньої" на "пізню". На початку день-два ще будуть теплими (як для листопада), а з середини першої декади прийде похолодання, йтимуть дощі, інколи навіть з мокрим снігом.

Така ж ситуація буде і на початку наступної десятиденки. Потім варто очікувати ще декілька погожих днів без опадів. А далі знову - зниження температури.

Остання декада налякає зимою - можливі навіть морози. Велика вірогідність опадів: снігу та мокрого снігу.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що висока температура, +13+19 протримається майже до кінця жовтня.

Останні дні жовтня розпочнуть сезон похолодання, а в першій декаді листопада ймовірні нічні заморозки до -3 градусів. Першого снігу в листопаді, за попередніми прогнозами, поки що не видно.

Денна температура коливатиметься від +2 до +10 градусів.

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)