Коли варто побути одному і не вступати у стосунки: вчені назвали оптимальний вік

Самотність у певному віці має свої переваги. Наприклад, допомагає краще пережити невдалі стосунки. Або підготуватися до свого майбутнього.

Команда з Міждисциплінарного демографічного інституту Нідерландів з'ясувала, що люди, які вступають у стосунки відразу після того, як залишили батьківський дім, менш підготовлені до того, щоб впоратися з "розбитим серцем" у пізнішому віці, ніж ті, хто залишався самотнім у 20-25 років.

Автори дослідження припускають, що це пов'язано з тим, що самотні молоді люди встигають розвинути більше життєвих навичок, ресурсів та зв'язків. І це допомагає їм у майбутньому впоратися з більшими та невдалими стосунками.

Також дослідники вважають, що самотність у 20 років може сприяти більш гнучким очікуванням у стосунках.

Партнери, які укладають шлюб у більш юному віці, схильні ідеалізувати стосунки та вважають, що ці стосунки триватимуть вічно. Але самотні молоді люди надалі не будуватимуть таких припущень і менше страждатимуть, якщо зазнають невдачі.

Провідний автор дослідження доктор Лоннеке Ван дер Берг зазначає, що самотність часто сприймається як щось погане. Але насправді цей період може стати чудовим періодом для вивчення чогось нового та пізнання себе.

Є й інший нюанс - навички життя у партнерстві. Чим молодша пара, тим менша вона досвідчена в таких речах. Молоді жінки, які перебувають у стосунках, зазвичай більше залежать від фінансів свого партнера, а чоловіки менш схильні ділити домашню роботу.

Дослідники також проаналізували дані німецького експерименту, який тривав з 1984 року до теперішнього часу. Вчені спостерігали за 1000 осіб: 190 жінок і 151 чоловік були самотні, залишивши батьківський будинок, а 400 жінок і 262 чоловіки одразу вступили у стосунки.

Команда зосередилася на вивченні задоволеності життям протягом трьох періодів:

Перше життя з романтичним партнером

Розставання

Життя після розлучення

Жінки, які залишили батьківську хату та одразу почали жити з партнером, відзначають зниження задоволеності життя після розриву. Але їхній рівень задоволеності сильно зріс у наступні три роки.

У одиноких жінок рівень задоволеності також знизився, але дуже швидко повернувся до попередньої позначки після розлучення.

Чоловіки, які одразу завели пару, були незадоволені життям одразу після розставання, але через рік рівень виріс. А ті, хто був самотній, майже не зазнав якихось наслідків після розставання, а протягом двох років рівень задоволеності лише зростав.