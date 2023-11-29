Когда стоит побыть одному и не вступать в отношения: ученые назвали оптимальный возраст

Одиночество в определенном возрасте имеет свои преимущества. Например, помогает лучше пережить неудачные отношения. Или подготовиться к своему будущему.

Команда из Междисциплинарного демографического института Нидерландов выяснила, что люди, вступающие в отношения сразу после того, как покинули родительский дом, менее подготовлены к тому, чтобы справиться с "разбитым сердцем" в более позднем возрасте, чем те, кто оставался одиноким в 20-25 лет.

Авторы исследования предполагают, что это связано с тем, что одинокие молодые люди успевают развить больше жизненных навыков, ресурсов и связей. И это помогает им в будущем справиться с больше и неудачными отношениями.

Также исследователи полагают, что одиночество в 20 лет может способствовать более гибким ожиданиями в отношениях.

Партнеры, которые заключают брак в более юном возрасте, склонны идеализировать отношения и полагают, что эти отношения будут длиться вечно. Но одинокие молодые люди в дальнейшем не станут строить такие предположения и будут меньше страдать, если потерпят неудачу.

Ведущий автор исследования, доктор Лоннеке Ван дер Берг, отмечает, что одиночество часто воспринимается как нечто плохое. Но в действительности этот период может стать отличным периодом для изучения чего-то нового и познания себя.

Есть и другой нюанс - навыки жизни в партнерстве. Чем моложе пара, тем менее она опытна в таких вещах. Молодые женщины, состоящие в отношениях, как правило, больше зависят от финансов своего партнера, а мужчины менее склонны делить домашнюю работу.

Исследователи также проанализировали данные немецкого эксперимента, который длился с 1984 года по настоящее время. Ученые наблюдали за 1000 человек: 190 женщин и 151 мужчина были одиноки, покинув родительский дом, а 400 женщин и 262 мужчины сразу вступили в отношения.

Команда сосредоточилась на изучении удовлетворенности жизнью в течение трех периодов:

Первая жизнь с романтическим партнером

Расставание

Жизнь после расставания

Женщины, которые покинули родительский дом и сразу начали жить с партнером, отмечают снижение удовлетворенности от жизни после разрыва. Но их уровень удовлетворенности сильно вырос в следующие три года.

У одиноких женщин уровень удовлетворенности тоже снизился, но очень быстро вернулся к прежней отметке после расставания.

Мужчины, которые сразу завели пару, были не удовлетворены жизнью сразу после расставания, но через год уровень вырос. А те, кто был одинок, почти не испытал каких-то последствий после расставания, а в течение двух лет уровень удовлетворенности только рос.