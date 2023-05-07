UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли в Україну прийде 25-градусне тепло: синоптики назвали дати

Яка в Україні буде погода (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Погода вже скоро принесе двадцятиградусне потепління, якого так чекають українці. Поки ж весна в міру прохолодна, але незабаром все зміниться, прогнозують синоптики.

Що буде з погодою у травні та на початку червня - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Коли потеплішає до +25 градусів

За прогнозом сайту Gismeteo, двадцятиградусне потепління чекає нас (згідно з прогнозом по Києву), лише в 20-х числах травня. До цього часу температура підвищуватиметься поступово.

Різких похолодань цієї весни вже не очікується, а от опадів в середині місяця буде чимало.

Після 20 травня і до початку червня очікується сонячна погода з показниками +20+25 градусів.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дає більш оптимістичний прогноз. За даними синоптиків, вже з 15 травня в країні очікується потепління. І до початку червня показники будуть коливатися в межах +20+25 градусів.

Скриншот: meteoprog.com

В Укргідрометцентрі прогнозують, що Середня місячна температура у травні 2023 передбачається 14-18 тепла, в горах 10-13, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Трійцю і чи будуть додаткові вихідні.

Також доктор Комаровський розповів всю правду про метеозалежність, і чи правда, що від зміни погоди болить голова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода