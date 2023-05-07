Коли в Україну прийде 25-градусне тепло: синоптики назвали дати

Коли потеплішає до +25 градусів

За прогнозом сайту Gismeteo, двадцятиградусне потепління чекає нас (згідно з прогнозом по Києву), лише в 20-х числах травня. До цього часу температура підвищуватиметься поступово.

Різких похолодань цієї весни вже не очікується, а от опадів в середині місяця буде чимало.

Після 20 травня і до початку червня очікується сонячна погода з показниками +20+25 градусів.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дає більш оптимістичний прогноз. За даними синоптиків, вже з 15 травня в країні очікується потепління. І до початку червня показники будуть коливатися в межах +20+25 градусів.

Скриншот: meteoprog.com

В Укргідрометцентрі прогнозують, що Середня місячна температура у травні 2023 передбачається 14-18 тепла, в горах 10-13, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.