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Коли в Україні спаде спека і поллють дощі: синоптики назвали дату

Яка погода в Україні буде найближчими днями (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться з приходом атмосферного фронту.. Спека, яка випробовує українців 37-градусними показниками спаде, а натомість прийдуть грози і зливи.

Якою буде погода в найближчі кілька днів, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Коли стане прохолодніше

Синоптики показали на погодних картах, що вже 5-го серпня почне хмарити в західних областях, але градуси все ще очікуються високі: +29...+35. Чим південніше, тим спекотніше.

6 серпня на Заході вже +22...+25, очікуються дощі і грози. А от на решті територій стане ще задушливіше: +33...+37, опади малоймовірні.

У понеділок, 7 серпня, свіжіше повітря дійде до центру (+28...+30), на Заході суттєво похолоднішає (+18...+21). А от Південь і Схід все ще потерпатимуть від високих температур - тут до +37 градусів. Опади в цей день ймовірні на Заході, Півночі і в центральних областях.

Вже 8 серпня ймовірно спадання спеки до +19...+26 в західних, північних, центральних областях. На Півдні - від +26 до +32 градусів.

Памятайте, що чим ближче до дати, тим точніше прогноз погоди. 

Карти погоди з 5 по 8 серпня

Погода 5 серпня:

Погода 6 серпня:

Погода 7 серпня:

Погода 8 серпня:

Всі фото: meteo.gov.ua

Детальний прогноз ви можете побачити на картах гідрометцентру, або ознайомитися з прогнозом на п'ять днів на офіційному сайті.

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