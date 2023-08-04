Когда в Украине спадет жара и польют дожди: синоптики назвали дату

Когда станет прохладнее

Синоптики показали на погодных картах, что уже 5 августа станет облачнее в западных областях, но градусы все еще ожидаются высокие: +29...+35. Чем южнее, тем жарче.

6 августа на Западе уже +22...+25, ожидаются дожди и грозы. А вот на остальных территориях станет еще жарче: +33...+37, осадки маловероятны.

В понедельник, 7 августа, свежий воздух дойдет до центра (+28...+30), на Западе существенно похолодает (+18...+21). А вот Юг и Восток все еще будут страдать от высоких температур - здесь до +37 градусов. Осадки в этот день вероятны на Западе, Севере и в центральных областях.

Уже 8 августа вероятно спадение жары до +19...+26 в западных, северных, центральных областях. На Юге - от +26 до +32 градусов.

Помните, что чем ближе к дате, тем точнее прогноз погоды.

Карты погоды с 5 по 8 августа

Погода 5 августа:

Погода 6 августа:

Погода 7 августа:

Погода 8 августа:

Все фото: meteo.gov.ua

Подробный прогноз вы можете увидеть на картах гидрометцентра, или ознакомиться с прогнозом на пять дней на официальном сайте.