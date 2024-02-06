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Коли в Україні почнеться Великий піст у 2024 році: найголовніші заборони

Фото: Коли почнеться Великий піст (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Традиційно перед Великоднем триває Великий піст. Він триває 48 днів і завершиться перед великим святом.

Які правила посту та заборони, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі використані дані з сайтів Церковний календар та Вікіпедії.

Коли почнеться Великий піст та закінчиться

У поточному році він розпочнеться 18 березня та завершиться 4 травня. Цей період є найдовшим постом у році, визначається як один з найсуворіших, і триває 48 днів, під час яких віряни відзначають віру та дотримуються особливих обрядів та відмов від деяких звичних забаганок.

Правила Великого посту

У перший день Великого посту та Страсну п'ятницю віряни дотримуються суворих правил, відмовляючись від споживання м'ясних, молочних продуктів та яєць. Також утримуються від прийому страв, які містять ці інгредієнти.

У перший тиждень Великого посту та Страсний тиждень віряни утримуються від споживання м'ясних продуктів та страв.

У наступні тижні, зокрема в понеділок, середу та п'ятницю, віряни також утримуються від м'ясних продуктів та страв, дозволяючи собі їх у вівторок та четвер.

Під час Великого посту заборонені вечірки, танці, розваги, весілля та інші подібні заходи.

Хто може утриматися від посту:

  • Убогі.
  • Діти до 14 років.
  • Люди, яким вже є 60 років.
  • Люди, які важко працюють.
  • Люди, які подорожують понад вісім годин.
  • Вагітні.
  • Важкохворі.
  • Жінки, які годують грудьми.
  • Жінки після пологів.

Великий пост є часом внутрішньої рефлексії, самозгляду та духовного зростання для вірян православної церкви.

Великий пост також передбачає утримання від розваг, танців, вечірок і інших подій, що можуть відволікти від духовних практик. 

Час Великого посту акцентується на більш активній молитві, відвідуванні церковних служб і виконанні вчинків покаяння.

Читайте також, коли будемо святкувати Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

А також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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Великий пістсвято в Україні