Коли в Україні почнеться Великий піст у 2024 році: найголовніші заборони

Традиційно перед Великоднем триває Великий піст. Він триває 48 днів і завершиться перед великим святом.
Які правила посту та заборони, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі використані дані з сайтів Церковний календар та Вікіпедії.
У поточному році він розпочнеться 18 березня та завершиться 4 травня. Цей період є найдовшим постом у році, визначається як один з найсуворіших, і триває 48 днів, під час яких віряни відзначають віру та дотримуються особливих обрядів та відмов від деяких звичних забаганок.
У перший день Великого посту та Страсну п'ятницю віряни дотримуються суворих правил, відмовляючись від споживання м'ясних, молочних продуктів та яєць. Також утримуються від прийому страв, які містять ці інгредієнти.
У перший тиждень Великого посту та Страсний тиждень віряни утримуються від споживання м'ясних продуктів та страв.
У наступні тижні, зокрема в понеділок, середу та п'ятницю, віряни також утримуються від м'ясних продуктів та страв, дозволяючи собі їх у вівторок та четвер.
Під час Великого посту заборонені вечірки, танці, розваги, весілля та інші подібні заходи.
Великий пост є часом внутрішньої рефлексії, самозгляду та духовного зростання для вірян православної церкви.
Великий пост також передбачає утримання від розваг, танців, вечірок і інших подій, що можуть відволікти від духовних практик.
Час Великого посту акцентується на більш активній молитві, відвідуванні церковних служб і виконанні вчинків покаяння.
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