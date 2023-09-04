Коли треба міняти ковдру на зимову: експерт назвав найвдалішу дату

З початком осені пора подумати про те, щоб достати із шафи свою зимову ковдру, адже вже не за горами настання холодних ночей.

Коли найкраще дістати теплу ковдру, щоб не замерзнути вночі, розповів розповів фахівець зі сну Джеймс Хіггінс у коментарі британському виданню Mirror .

Коли змінювати ковдру найкраще

Деякі любителі тепла, можливо, навіть змінили вже ковдру. Але для решти з нас експерт поділився своєю думкою. За словами Хіггінса, 7 жовтня - саме той день, коли вам треба замінити літню ковдру на зимову.

Експерт пояснив, що саме в другий тиждень жовтня зазвичай відбувається значне зниження температури.

"У 2021 році температура знизилася на 27%, тоді як у 2022 році ми відчули вражаюче падіння температури на 45 відсотків. Базуючись на цих цифрах та історичних погодних моделях, ми радимо людям поміняти постільну білизну на другі вихідні місяця, тобто в суботу, 7 жовтня", - заявив Хіггінс.

Ділячись порадами про те, як вибирати різні пухові ковдри, Джеймс додає, що "коли настає зима, вам може знадобитися ковдра, яка ефективніше поглинає тепло тіла, щоб зберегти його для вас".

"Інакше ви ризикуєте страждати від тремтіння та неспокійного сну. Більше того, психологічний аспект відчуття затишку та тепла в ліжку може мати позитивний вплив на ваш настрій і загальний досвід сну", - підсумував він.

Якою буде погода в жовтні в Україні?

Раніше ми писали, що температура буде низькуватою.

За прогнозами синоптиків, до 8 жовтня стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +3 градусів.

Хоча на початку другого осіннього місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні термометр покаже до 17 градусів, що, втім, нижче в порівнянні з жовтнем 2022 року.

Опадів у середині сезону буде небагато, основна маса їх випаде в середині місяця.