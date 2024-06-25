Коли треба копати картоплю у 2024 році, щоб вона добре зберігалася

Коли копати картоплю

При визначенні того, чи можна викопувати картоплю, чи вона ще зарано, варто враховувати такі фактори як сорт овочу, погодні умови та як давно посадили картоплю.

Зазвичай ранньостиглі сорти - так звану молоду картоплю - копають наприкінці червня або на початку липня, орієнтуючись на вигляд бульб. Не менш важливим фактором є цвітіння.

Для того, щоб визначити, коли викопувати молоду картоплю, від початку появи квіток відраховують 15-20 днів, а іноді й 3 тижні, якщо картопля недостатньо велика. Після цього молоду картоплю викопують.

Пізні сорти картоплі збирають через 2,5-4 місяці після посадки, з другої половини серпня і на початку вересня.

Як зрозуміти, що картоплю можна збирати

Визначити, що картопля дозріла і готова до збору, можна по її листю - а також за розміром бульб.

Одна з ознак - пожовкле та сухе листя, яке вказує на те, що рослина витрачає поживні речовини для формування бульб.

Проте іноді це може вказувати й на недостатню кількість поживних речовин в ґрунті, тому слід враховувати й інші фактори.

Крім цього, не варто чекати, доки бадилля стане повністю сухим - тоді картопля може перезріти.

Більш суттєва ознака того, що картоплю можна викапувати - розмір бульб і те, як вона тримається в землі. Молоду картоплю радять обережно підкопати - її розмір повинен бути від 5 см, а шкірка має бути твердою.

До того ж радять звернути увагу на стан землі біля кущика - якщо вона потріскалася, це свідчить про те, що картопля достатньо виросла - і розсуває ґрунт навколо.

Як правильно викопувати картоплю

Насамперед викопувати картоплю потрібно в ясну та суху погоду. Забобони і прикмети тут ні до чого - підвищена вологість сприяє плісняві та гниттю бульб.

Перед збиранням за день до нього варто вирвати бур'яни, та зрізати бадилля, залишивши приблизно 10 см стебла від коріння - це полегшить процес і підживить картоплю.

Для збору картоплі можна використати лопату або вила, викопуючи бульби і землю з глибини 15 см. Важливо збирати навіть найменші картоплинки - інакше, залишені в землі, вони можуть вплинути на якість наступного врожаю.

Лопата допомагає викопати більше картоплі за раз, проте, якщо ділянка досить велика, можна використати мотоблок, налаштувавши його на потрібну глибину.

Як зберігати картоплю

Зазначають, що молоду картоплю найкраще якнайшвидше використати для приготування страв. Проте навіть при нетривалому зберіганні слід дотримуватися певних умов.

Хоча врожай можна залишити на якийсь час на полі, це не найкращий варіант - він дієвий лише на піщаних ґрунтах, адже тоді картоплю не потрібно додатково чистити та сушити.

Крім цього, варто зважати на погодні умови, захистивши врожай від сонця або злив. Адже світло сприятиме проростанню картоплин, а дощі і підвищена волога - псуванню.

Оптимальне місце для зберігання картоплі - темне, сухе та прохолодне місце (наприклад, погріб), температура повітря в якому становить від 2 до 4 градусів.

Також не варто зберігати бульби поруч з яблуками чи бананами. Ці та інші фрукти, що виділяють етилен, теж сприятимуть проростанню картоплі.