Когда нужно копать картошку в 2024 году, чтобы она хорошо хранилась

Когда копать картошку

При определении того, можно ли выкапывать картофель или еще рано, следует учитывать такие факторы как сорт овоща, погодные условия и как давно посадили картофель.

Обычно раннеспелые сорта - так называемый молодой картофель - копают в конце июня или начале июля, ориентируясь на вид клубней. Не менее важным фактором является цветение.

Для того чтобы определить, когда выкапывать молодой картофель, от начала появления цветков отсчитывают 15-20 дней, а иногда и 3 недели, если картофель недостаточно большой. После этого молодой картофель выкапывают.

Поздние сорта картофеля собирают через 2,5-4 месяца после посадки, со второй половины августа и начале сентября.

Как понять, что картофель можно собирать

Определить, что картофель созрел и готов к сбору, можно по его листьям - а также по размеру клубней.

Один из признаков - пожелтевшие и сухие листья, которые указывают на то, что растение тратит питательные вещества для формирования клубней.

Однако иногда это может указывать и на недостаточное количество питательных веществ в почве, поэтому следует учитывать и другие факторы.

Кроме этого, не стоит ждать, пока ботва станет полностью сухой - тогда картофель может перезреть.

Более существенный признак того, что картофель можно выкапывать - размер клубней и то, как он держится в земле. Молодой картофель советуют осторожно подкопать - его размер должен быть от 5 см, а кожура должна быть жесткой.

К тому же советуют обратить внимание на состояние земли у кустика - если она потрескалась, это свидетельствует о том, что картофель достаточно вырос - и раздвигает почву вокруг.

Как правильно выкапывать картофель

Прежде всего выкапывать картофель нужно в ясную и сухую погоду. Суеверия и приметы здесь ни при чем - повышенная влажность способствует плесени и гниению клубней.

Перед сбором за день до него следует вырвать сорняки и срезать ботву, оставив примерно 10 см стебля от корней - это облегчит процесс и подпитает картофель.

Для сбора картошки можно использовать лопату или вилы, выкапывая клубни и землю из глубины 15 см. Важно собирать даже самые маленькие картофелины - иначе, оставленные в земле, они могут повлиять на качество следующего урожая.

Лопата помогает выкопать больше картофеля за раз, однако если участок достаточно большой, можно использовать мотоблок, настроив его на нужную глубину.

Как хранить картофель

Отмечают, что молодой картофель лучше всего как можно быстрее использовать для приготовления блюд. Однако даже при непродолжительном хранении следует соблюдать определенные условия.

Хотя урожай можно оставить на время на поле, это не лучший вариант - он действенен только на песчаных грунтах, ведь тогда картофель не нужно дополнительно чистить и сушить.

Кроме этого, следует учитывать погодные условия, защитив урожай от солнца или ливней. Ведь свет будет способствовать прорастанию картофелин, а дожди и повышенная влага - порче.

Оптимальное место для хранения картофеля - темное, сухое и прохладное место (например, погреб), температура воздуха в котором составляет от 2 до 4 градусов.

Также не следует хранить клубни рядом с яблоками или бананами. Эти и другие фрукты, выделяющие этилен, тоже будут способствовать прорастанию картофеля.