Коли треба колядувати, щедрувати і посівати: запам’ятайте ці дати

Коли в Україні колядують

Обряд колядування проводиться у Різдвяний Святвечір, 6 січня. Ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів, і присвячена була Коляді - синові бога Сонця Дажбога. Вважалося, що він народжувався у найдовшу в році ніч (за старим календарем - день зимового сонцестояння).

Після прийняття християнства традиції поєднали і у обрядових піснях стали величати народження Ісуса Христа.

Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою. Виходять на колядування після святкової вечері. За традицією, компанія як мінімум з трьох людей відправляється по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя. Дітям за пісні дарують солодощі чи гроші.

Колядують всі без винятку: молодь, літні люди, чоловіки, жінки, діти.

Обов'язковими у групі колядників є три головні ролі: звіздар, який несе восьмикутну зірку і знає найбільше колядок, дзвонар, який дзвіночком повідомляє господарів, що "Коляда прийшла", мішоноша, що збирає подарунки до торбини.

Закінчується обряд ранком 7 січня, після чого колядувати вже не можна. Натомість варто рождествувати - співати різдвяних пісень.

Кутя - традиційна страва Святвечора (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Коли щедрують і посівають

Після Різдва Святки тривають і нас чекає ще кілька прекрасних обрядів - щедрування і посівання. Щедрувати треба 13 січня, а посівати - 14 січня.

В Україні свято називається Щедрим вечором, і чим смачніше і щедріше господарі будуть пригощати гостей, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.

Щедрувати можна обом статям, проте в деяких регіонах України вважається, що щедрувати можуть тільки дівчата і дівчатка.

Щедрувальники ходять по домівках, співають щедрівки, бажають "повної чаші" господарям. Гостей-щедрувальників потрібно обдаровувати їжею і грошима, щоб наступний рік був ситним. А от не пустити в будинок щедрувальників - до бід і збитків.

Посівати можна тільки хлопчикам і парубкам. За прикметами, чоловік має увійти першим в дім в Новий рік, тоді буде достаток в домі.

Йти посівати треба якомога раніше, адже перші посівальники отримували найбагатші подарунки. У домівці вони розкидали жито і пшеницю, співаючи при цьому посівальні пісні. Прибирати зерно не можна до заходу сонця.