Коли ставити ялинку та в чому святкувати Новий рік. Ексклюзивні поради астролога

Вже скоро почнуться Різдвяні свята, а тому багато хто не знає, коли ставити ялинку, аби залучити щастя та успіх. Окрім цього, варто знати, в якому кольорі треба зустрічати Новий рік кожному знаку Зодіаку.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз дала важливі поради для всіх, хто хоче зустріти свята так, аби їм пощастило.
"За астрологічними міркуваннями, розташування ялинки та час її встановлення можуть вплинути на ваше життя. За традицією, святкове дерево ставлять ближче до 31 грудня. Але, з точки зору астрології, найкращий час для встановлення ялинки - період після зимового сонцестояння (21-22 грудня), коли Сонце входить у знак Козерога", - розповіла Лагуз.
Зимове сонцестояння, нагадала астролог, це момент, коли день починає збільшуватися, а ночі скорочуються, що символізує перехід від темряви до світла.
"Цей час має дуже сильну енергетику для початку нового циклу, і встановлення ялинки в цей момент допомагає налаштувати ваш дім на позитивний потік енергії. Якщо ж ви хочете, щоб ялинка принесла більше удачі та благополуччя в вашому домі, можна поставити її у день, коли Місяць знаходиться у вдалій фазі - в перші дні Місяця (новий Місяць або зростаючий Місяць). Цей день настане 31.12.24", - зазначила Лія.
Коли можна ставити ялинку (ілюстрація: freepik.com)
Астролог радить обирати кольори для новорічного святкування з урахуванням елементів та планет, які правлять вашим знаком Зодіаку. Колір має потужну енергетику, здатну впливати на настрій, удачу і навіть на річний хід подій.
"Новорічне святкування - це можливість налаштувати своє життя на нові енергії та почати рік з правильною енергетикою. Враховуйте свої знаки Зодіаку, використовуйте відповідні кольори, ставте ялинку у час, який гармонізує ваші енергетичні потоки, і тоді цей рік обов'язково буде успішним та щасливим!" - резюмувала Лагуз.
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