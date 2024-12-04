Коли ставити ялинку та в чому святкувати Новий рік. Ексклюзивні поради астролога

Коли ставити ялинку

"За астрологічними міркуваннями, розташування ялинки та час її встановлення можуть вплинути на ваше життя. За традицією, святкове дерево ставлять ближче до 31 грудня. Але, з точки зору астрології, найкращий час для встановлення ялинки - період після зимового сонцестояння (21-22 грудня), коли Сонце входить у знак Козерога", - розповіла Лагуз.

Зимове сонцестояння, нагадала астролог, це момент, коли день починає збільшуватися, а ночі скорочуються, що символізує перехід від темряви до світла.

"Цей час має дуже сильну енергетику для початку нового циклу, і встановлення ялинки в цей момент допомагає налаштувати ваш дім на позитивний потік енергії. Якщо ж ви хочете, щоб ялинка принесла більше удачі та благополуччя в вашому домі, можна поставити її у день, коли Місяць знаходиться у вдалій фазі - в перші дні Місяця (новий Місяць або зростаючий Місяць). Цей день настане 31.12.24", - зазначила Лія.

Коли можна ставити ялинку (ілюстрація: freepik.com)

Вдалий колір на Новий рік для кожного знаку Зодіаку

Астролог радить обирати кольори для новорічного святкування з урахуванням елементів та планет, які правлять вашим знаком Зодіаку. Колір має потужну енергетику, здатну впливати на настрій, удачу і навіть на річний хід подій.

Який колір обрати для одягу кожному знаку Зодіаку:

Овен (21 березня - 19 квітня) - червоний, помаранчевий, золотий. Ці кольори підсилюють енергію і рішучість

Телець (20 квітня - 20 травня) - зелені, рожеві, білі відтінки.Такі кольори дарують спокій та гармонію, що особливо важливо для цього знаку

Близнюки (21 травня - 20 червня) - жовті, блакитні, фіолетові. Ці відтінки підсилюють інтелектуальні здібності та настрій до нових починань

Рак (21 червня - 22 липня) - сріблясті, білі, м’ятні кольори. Вони гармонізують емоції і допомагають створити затишну атмосферу

Лев (23 липня - 22 серпня) - золоті, жовті, червоні кольори. Такі відтінки активують творчий потенціал і підвищують впевненість у собі

Діва (23 серпня - 22 вересня) - бежеві, коричневі, пастельні. Ці кольори допомагають знайти спокій та баланс

Терези (23 вересня - 22 жовтня) - вам принесуть щастя рожеві, блакитні, сріблясті кольори. Вони сприяють гармонії і творчості

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) - чорні, червоні, темно-зелені. Ці кольори підсилюють енергетику, додають впевненості

Стрілець (22 листопада - 21 грудня) - вам потрібні фіолетові, блакитні, бірюзові відтінки. Саме вони сприяють мудрості і оптимізму

Козерог (22 грудня - 19 січня) - сірі, чорні, коричневі. Ці кольори додають стабільності та практичності

Водолій (20 січня - 18 лютого) - сині, бузкові, сріблясті - ці кольори підсилюють інтуїцію і новаторський підхід

Риби (19 лютого - 20 березня) н- а Новий рік вам принесуть успіх зелено-блакитні, перлові кольори. Вони створюють атмосферу мрійливості та інтуїції.

"Новорічне святкування - це можливість налаштувати своє життя на нові енергії та почати рік з правильною енергетикою. Враховуйте свої знаки Зодіаку, використовуйте відповідні кольори, ставте ялинку у час, який гармонізує ваші енергетичні потоки, і тоді цей рік обов'язково буде успішним та щасливим!" - резюмувала Лагуз.