Когда ставить елку и в чем праздновать Новый год. Эксклюзивные советы от астролога

Уже скоро начнутся Рождественские праздники, поэтому многие не знают, когда ставить елку, чтобы привлечь счастье и успех. Кроме того, стоит знать, в каком цвете нужно встречать Новый год каждому знаку Зодиака.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз дала важные советы всем, кто хочет встретить праздники так, чтобы им повезло.
"По астрологическим соображениям, расположение елки и время ее установки могут повлиять на вашу жизнь. По традиции, праздничное дерево ставят ближе к 31 декабря. Но, с точки зрения астрологии, лучшее время для установки елки - период после зимнего солнцестояния (21-22 декабря), когда Солнце входит в знак Козерога", - рассказала Лагуз.
Зимнее солнцестояние, напомнила астролог, это момент, когда день начинает увеличиваться, а ночи сокращаются, что символизирует переход от тьмы к свету.
"Это время имеет очень сильную энергетику для начала нового цикла, и установка елки в этот момент помогает настроить ваш дом на положительный поток энергии. Если же вы хотите, чтобы елка принесла больше удачи и благополучия в вашем доме, можно поставить ее в день, когда Луна находится в удачной фазе - в первые дни Луны (Новолуние или растущая Луна). Этот день наступит 31.12.24", - отметила Лия.
Когда можно ставить елку (иллюстрация: freepik.com)
Астролог советует выбирать цвета для новогоднего празднования с учетом элементов и планет, управляющих вашим знаком Зодиака. Цвет обладает мощной энергетикой, способной влиять на настроение, удачу и даже на годовой ход событий.
"Новогоднее празднование - это возможность настроить свою жизнь на новые энергии и начать год с правильной энергетикой. Учитывайте свои знаки Зодиака, используйте соответствующие цвета, ставьте елку в то время, которое гармонизирует ваши энергетические потоки, и тогда этот год обязательно будет удачным и счастливым!" - резюмировала Лагуз.
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