Когда ставить елку и в чем праздновать Новый год. Эксклюзивные советы от астролога

Когда ставить елку

"По астрологическим соображениям, расположение елки и время ее установки могут повлиять на вашу жизнь. По традиции, праздничное дерево ставят ближе к 31 декабря. Но, с точки зрения астрологии, лучшее время для установки елки - период после зимнего солнцестояния (21-22 декабря), когда Солнце входит в знак Козерога", - рассказала Лагуз.

Зимнее солнцестояние, напомнила астролог, это момент, когда день начинает увеличиваться, а ночи сокращаются, что символизирует переход от тьмы к свету.

"Это время имеет очень сильную энергетику для начала нового цикла, и установка елки в этот момент помогает настроить ваш дом на положительный поток энергии. Если же вы хотите, чтобы елка принесла больше удачи и благополучия в вашем доме, можно поставить ее в день, когда Луна находится в удачной фазе - в первые дни Луны (Новолуние или растущая Луна). Этот день наступит 31.12.24", - отметила Лия.

Когда можно ставить елку (иллюстрация: freepik.com)

Удачный цвет на Новый год для каждого знака Зодиака

Астролог советует выбирать цвета для новогоднего празднования с учетом элементов и планет, управляющих вашим знаком Зодиака. Цвет обладает мощной энергетикой, способной влиять на настроение, удачу и даже на годовой ход событий.

Какой цвет выбрать для одежды каждому знаку Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля) - красный, оранжевый, золотой. Эти цвета усиливают энергию и решительность

Телец (20 апреля - 20 мая) - зеленые, розовые, белые оттенки. Такие цвета дарят покой и гармонию, что особенно важно для этого знака

Близнецы (21 мая - 20 июня) - желтые, голубые, фиолетовые. Эти оттенки усиливают интеллектуальные способности и настроение к новым начинаниям

Рак (21 июня - 22 июля) - серебристые, белые, мятные цвета. Они гармонизируют эмоции и помогают создать уютную атмосферу.

Лев (23 июля - 22 августа) - золотые, желтые, красные цвета. Такие оттенки активируют творческий потенциал и повышают уверенность в себе

Дева (23 августа - 22 сентября) - бежевые, коричневые, пастельные. Эти цвета помогают обрести покой и баланс

Весы (23 сентября - 22 октября) - вам принесут счастье розовые, голубые, серебристые цвета. Они способствуют гармонии и творчеству

Скорпион (23 октября - 21 ноября) - черные, красные, темно-зеленые. Эти цвета усиливают энергетику, придают уверенности.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - вам нужны фиолетовые, голубые, бирюзовые оттенки. Именно они способствуют мудрости и оптимизму

Козерог (22 декабря - 19 января) - серые, черные, коричневые. Эти цвета придают стабильности и практичности

Водолей (20 января - 18 февраля) - синие, сиреневые, серебристые - эти цвета усиливают интуицию и новаторский подход

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - на Новый год вам принесут успех зелено-голубые, жемчужные цвета. Они создают атмосферу мечтательности и интуиции.

"Новогоднее празднование - это возможность настроить свою жизнь на новые энергии и начать год с правильной энергетикой. Учитывайте свои знаки Зодиака, используйте соответствующие цвета, ставьте елку в то время, которое гармонизирует ваши энергетические потоки, и тогда этот год обязательно будет удачным и счастливым!" - резюмировала Лагуз.