Коли садити цибулю на зиму, щоб мати великий врожай: точні дати

Як вибрати цибулю для осінньої посадки

Першим кроком до успіху є вибір правильного посадкового матеріалу. Для посадки під зиму краще вибирати сорти цибулі, які стійкі до зимових умов, такі як:

"Радар",

"Шекспір",

"Сеншуй",

"Трой",

"Сеттон",

"Ред Барон",

"Сноуболл".

Окрім вибору сорту, важливо звертати увагу на якість самих цибулин: вони повинні бути однорідного кольору, без гнилі чи слідів хвороб.

Розмір луковиць для посадки теж має значення: найкращий варіант - цибулинки діаметром 10-21 мм, оскільки більші можуть швидко піти в стрілку, а дрібні - не пережити зиму.

Коли садити цибулю восени?

Середні строки посадки цибулі залежать від температурних умов кожного регіону. Загальне правило: садити цибулю за 2-3 тижні до стабільних холодів. У північних регіонах це середина жовтня, в центральних - кінець жовтня, а на півдні - початок листопада.

За місячним календарем, сприятливими днями для посадки вважаються 5–11 та 18–19, 22–23 жовтня.

Цибуля, яку ви посадите восени, навесні порадує вас першою на городі (фото: Freepik.com)

Як правильно садити цибулю під зиму?

Перед посадкою важливо підготувати ділянку заздалегідь. Цибуля найкраще росте на легких, добре дренованих ґрунтах, а також на місцях, де раніше вирощували бобові, помідори, огірки, капусту або салати.

Ділянка повинна бути добре освітленою, а ґрунт - поживним. За два тижні до посадки потрібно внести перегній або компост, перекопати ділянку, а потім висаджувати цибулю на глибину 5 см, з інтервалом 5-7 см між луковицями та 15-20 см між рядами.

Підготовка цибулі до посадки

Перед посадкою цибулю не потрібно замочувати, вона має бути сухою. Це дозволить уникнути розвитку гнилі. Перед самою висадкою цибулинки можна обробити захисними засобами для запобігання хворобам та ураженню шкідниками.

Вибраний посадковий матеріал повинен бути щільним, без слідів пошкоджень або гнилі. Важливо відсіяти усі цибулинки, які мають сліди хвороб чи пошкоджень.

Є багато сортів озимої цибулі (фото: Pixabay.com)

Догляд після посадки

Після посадки, коли починаються перші заморозки, рекомендується замульчувати ґрунт шаром сухого листя або хвої. У випадку суворої зими без снігу, додатково можна вкривати грядки агроволокном або плівкою.

Навесні укриття знімають, коли ґрунт добре прогріється. Догляд за цибулею включає регулярний полив, прополювання бур'янів і профілактичну обробку від шкідників.

Осіння посадка цибулі дозволяє не тільки отримати ранній врожай, а й зекономити час навесні, коли настає період активних робіт на городі.