Когда сажать лук на зиму, чтобы иметь большой урожай: точные даты

Как выбрать лук для осенней посадки

Первым шагом к успеху есть выбор правильного посадочного материала. Для посадки под зиму лучше выбирать сорта лука, устойчивые к зимним условиям, такие как:

"Радор",

"Шекспир",

"Сеншуй",

"Трой",

"Сеттон",

"Ред Барон",

"Сноуболл".

Кроме выбора сорта важно обращать внимание на качество самих луковиц: они должны быть однородного цвета, без гнили или следов болезней.

Размер луговок для посадки тоже имеет значение: лучший вариант - луковички диаметром 10-21 мм, поскольку большие могут быстро пойти в стрелку, а мелкие - не пережить зиму.

Когда сажать лук осенью?

Средний срок посадки лука зависит от температурных условий каждого региона. Общее правило: сажать лук за 2-3 недели до стабильных холодов. В северных регионах это середина октября, в центральных - конец октября, а на юге - начало ноября.

По лунному календарю, благоприятными днями для посадки считаются 5-11 и 18-19, 22-23 октября.

Лук, который вы посадите осенью, весной порадует вас первым в огороде (фото: Freepik.com)

Как правильно сажать лук под зиму?

Перед посадкой важно подготовить участок заранее. Лук лучше всего растет на легких, хорошо дренированных почвах, а также на местах, где раньше выращивали бобовые, помидоры, огурцы, капусту или салаты.

Участок должен быть хорошо освещен, а почва - питательной. За две недели до посадки нужно внести перегной или компост, перекопать участок, а затем высаживать лук на глубину 5 см, с интервалом 5-7 см между лучами и 15-20 см между рядами.

Подготовка лука к посадке

Перед посадкой лук не нужно замачивать, он должен быть сухим. Это позволит избежать развития гнили. Перед самой высадкой луковички можно обработать защитными средствами для предотвращения болезней и поражения вредителями.

Выбранный посадочный материал должен быть плотным, без следов повреждений или гнили. Важно отсеять все луковички, имеющие следы болезней или повреждений.

Есть много сортов озимого лука (фото: Pixabay.com)

Уход после посадки

После посадки, когда начинаются первые заморозки, рекомендуется замульчировать почву слоем сухих листьев или хвои. В случае суровой зимы без снега дополнительно можно укрывать грядки агроволокном или пленкой.

Весной укрытие снимают, когда почва хорошо прогреется. Уход за луком включает регулярный полив, прополку сорняков и профилактическую обработку от вредителей.

Осенняя посадка лука позволяет не только получить ранний урожай, но и сэкономить время весной, когда наступает период активных работ на огороде.