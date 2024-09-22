Когда сажать лук на зиму, чтобы иметь большой урожай: точные даты

Осенняя посадка лука является отличным решением для получения раннего и щедрого урожая. Следуя основным правилам, можно добиться хороших результатов даже в сложных климатических условиях. Как и когда сажать лук осенью правильно?
РБК-Украина (проект Styler) дает точные советы, в какие даты лучше всего сажать лук на зиму и как это делать без ошибок.
Первым шагом к успеху есть выбор правильного посадочного материала. Для посадки под зиму лучше выбирать сорта лука, устойчивые к зимним условиям, такие как:
Кроме выбора сорта важно обращать внимание на качество самих луковиц: они должны быть однородного цвета, без гнили или следов болезней.
Размер луговок для посадки тоже имеет значение: лучший вариант - луковички диаметром 10-21 мм, поскольку большие могут быстро пойти в стрелку, а мелкие - не пережить зиму.
Средний срок посадки лука зависит от температурных условий каждого региона. Общее правило: сажать лук за 2-3 недели до стабильных холодов. В северных регионах это середина октября, в центральных - конец октября, а на юге - начало ноября.
По лунному календарю, благоприятными днями для посадки считаются 5-11 и 18-19, 22-23 октября.
Перед посадкой важно подготовить участок заранее. Лук лучше всего растет на легких, хорошо дренированных почвах, а также на местах, где раньше выращивали бобовые, помидоры, огурцы, капусту или салаты.
Участок должен быть хорошо освещен, а почва - питательной. За две недели до посадки нужно внести перегной или компост, перекопать участок, а затем высаживать лук на глубину 5 см, с интервалом 5-7 см между лучами и 15-20 см между рядами.
Перед посадкой лук не нужно замачивать, он должен быть сухим. Это позволит избежать развития гнили. Перед самой высадкой луковички можно обработать защитными средствами для предотвращения болезней и поражения вредителями.
Выбранный посадочный материал должен быть плотным, без следов повреждений или гнили. Важно отсеять все луковички, имеющие следы болезней или повреждений.
После посадки, когда начинаются первые заморозки, рекомендуется замульчировать почву слоем сухих листьев или хвои. В случае суровой зимы без снега дополнительно можно укрывать грядки агроволокном или пленкой.
Весной укрытие снимают, когда почва хорошо прогреется. Уход за луком включает регулярный полив, прополку сорняков и профилактическую обработку от вредителей.
Осенняя посадка лука позволяет не только получить ранний урожай, но и сэкономить время весной, когда наступает период активных работ на огороде.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Аптека садовода", "Мир растений", "Добрая лестница".