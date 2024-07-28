Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята

Дата свята

Різдво Пресвятої Богородиці у 2024 році святкується 21 вересня (8 вересня за старим стилем). Це велике свято присвячене народженню Матері Божої, Марії, яка стала обраницею Господа для спасіння світу.

Історія свята

Марія народилася в Назареті, в родині праведних Іоакима та Анни. Батьки Марії походили з благородних родів: Іоаким був із царського роду, а Анна - з архієрейського.

Вони довго не могли мати дітей, тому молилися й обіцяли присвятити свою дитину Богові. Нарешті їхні молитви були почуті, і в них народилася дочка. Ангел сповістив про її народження і назвав її Марією, що означає "володарка і надія".

Що не можна робити

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, на Різдво Пресвятої Богородиці бажано не робити таке:

Сваритися, лаятися та пліткувати

Працювати на городі та вдома

Відмовляти нужденним у допомозі

Шити, в’язати і вишивати

Різати хліб ножем.

Також існує цікаве старе повір’я, що не можна ходити у незручному взутті, бо вважали, що натерти ноги цього дня погана прикмета. Але й босоніж ходити заборонено.

Що треба зробити

Різдво Пресвятої Богородиці - це велике свято, на яке рекомендується сходити у церкву, а також поставити свічку і помолитися. Якщо такої можливості немає, можна звернутися до Богородиці з молитвою вдома.

У святої просять про наставлення на правильний шлях, мир і злагоду в сім'ї, бездітні пари просять про народження дітей, а вагітні жінки - про легкі пологи.

У цей день особливо шанують матерів. Сім'ї традиційно збираються разом на святковий обід.

Доброю справою вважається подати милостиню або допомогти нужденним. Навіть невелика допомога в цей день має велике значення. Вважається, що добро, зроблене в Різдво Богородиці, повернеться до вас, і в домі буде щастя.

Традиції свята

Різдво Пресвятої Богородиці також відоме як Друга Пречиста (Перша - на Успіння, 28 серпня).

У давнину це свято було пов'язане із закінченням літніх польових робіт. Люди дякували Богородиці за зібраний урожай і просили щастя та благословення для сім'ї, жінок та матерів.

За традицією слід прокинутися до сходу сонця, помолитися, вдягнути найкраще вбрання та піти до храму на богослужіння. Сповідь та причастя на свято Різдва Богородиці вважаються великим благословенням.