Коли потрібно звертатися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати: роз'яснення від ПФУ

Коли звертатися за призначенням пенсії

Отримувач виплат може зробити це в будь-який час після виникнення права на пенсію.

Якщо звернення відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, виплати призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

При цьому днем звернення за призначенням пенсії вважається день, коли орган ПФУ прийняв відповідну заяву з необхідними документами.

Тобто якщо 24 вересня 2023 року вам виповнилося 60 років і ви подасте заяву до спливу трьох місяців (до 24 грудня), пенсію буде призначено з 25 вересня.

Як швидко оформити пенсію за віком

Ви можете дистанційно подати заяву на призначення пенсії через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб скористатися сервісом необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Фонду та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитись з інформацією, яка з'явиться на екрані, і потім перейти за посиланням "Вхід".

Після цього виконуйте такий алгоритм дій:

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви.

натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії

дайте відповіді на питання анкети для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних

прикріпіть скан-копії необхідних документів

Підпишіть фінальну заяву за допомогою Дія. Підпису та надішліть до Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії в обраний вами спосіб.