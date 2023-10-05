Когда нужно обращаться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплаты: разъяснение от ПФУ

В Украине выйти на пенсию можно в возрасте 63 лет со стажем от 20 до 30 лет, а также в возрасте 65 лет со стажем от 15 до 20 лет. Однако процедура обращения за назначением выплат имеет свои нюансы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-пост ПФУ объясняет, когда нужно обращаться и как это правильно делать.
Получатель выплат может сделать это в любое время после возникновения права на пенсию.
Если обращение происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, выплата назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.
При этом день обращения за назначением пенсии считается день, когда орган ПФУ принял соответствующее заявление с необходимыми документами.
То есть если 24 сентября 2023 года вам исполнилось 60 лет и вы подадите заявление до истечения трех месяцев (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября.
Вы можете дистанционно подать заявление о назначении пенсии через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".
После этого выполняйте следующий алгоритм действий:
Подпишите финальное заявление с помощью Дія. Підпису и отправьте в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".
По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом.
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