До чи після Великодня? Коли насправді потрібно садити картоплю

Коли потрібно садити картоплю

Чіткої дати для посадки картоплі насправді не існує. Однак є важливі умови, за яких цей овоч можна висаджувати у ґрунт. Річ у тому, що картопля не любить заморозки й рання посадка може занапастити весь урожай.

За словами фахівців, для посадкових робіт потрібно, щоб земля прогрілася до +6+8 градусів на глибині щонайменше 10 см.

Далі дуже важливо, щоб після посадки картоплі вже більше не було заморозків. Тому, не варто кидатися садити цей овоч відразу, як тільки настануть перші теплі дні. Обов'язково перевірте прогноз погоди.

Температура під час посадки картоплі теж має значення - вона має бути вже стабільною, не менше +14...+15 градусів. У таких умовах картоплі буде в землі комфортно.

Ну і не дарма садівники та фермери звертають увагу на місячний календар - не можна садити важливі культури під час Місяця, що спадає.

Найоптимальніші дати найближчим часом: 28-30 квітня, 7, 9, 10, 13, 14, 18 травня.

Як перевірити "готовність" землі до посадки

Візьміть грудку землі та киньте її. Якщо вона розсиплеться у дрібні крихти та пил, то садити треба вже терміново - у ґрунті вже мало вологи.

Якщо грудка прилипла до землі, то вологи поки ще багато - зачекайте, поки земля просохне.

Якщо грудка розпалася на кілька частин, то це вдалий час для посадки.

До Великодня чи після?

Цього року Великдень досить ранній й синоптики до середини квітня не обіцяють стабільної теплої погоди. І будь-які роботи на городах та садах потрібно завершити до Страсної п'ятниці.

Тому варто перенести всі основні польові та посадкові роботи на дні після Великодня – до цього часу земля має просохнути та встановиться тепла погода.