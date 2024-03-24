Коли потрібно немовляті купувати перше взуття і яким воно має бути: поради лікаря

Стопа дитини до трьох років дуже швидко росте, тож у цей період вкрай необхідно забезпечити усі умови для правильного фізичного розвитку. Важливим є вибір першого взуття для немовляти.

Про те, як правильно вибрати перше взуття для малюка, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Lamalu clinic в Instagram.

Коли немовляті потрібно купувати перше взуття

"Коли ваша дитина почне робити перші кроки, варто подумати про взуття для неї. Втім, щоб навчитися ходити, взуття не потрібне. Єдина причина носити взуття під час ходьби малюкові - захист ноги від пошкоджень", - наголошує ортопед Тарас Вакар.

Лікар додає, що для розвитку стопи найкраще, коли дитина ходить боса, або у шкарпетках.

"Якщо ваша дитина ще не ходить, але ви боїтеся, що її ноги змерзнуть, то пінетки - чудовий варіант. По суті, це дуже товсті шкарпетки і вони досить гнучкі, щоб ноги дитини розвивалися природним шляхом навіть при щоденному носінні", - пояснює Вакар.

Як вибрати перше взуття дитині

Вибирайте дитяче взуття за такими характеристиками:

зручне (правильний розмір)

гумова підошва, яка не ковзає

м'яка й гнучка підошва - ви повинні могти зігнути взуття навпіл торкаючись носиком до п'яти, але підошва все одно має бути достатньо товстою, щоб захистити від каміння та гострих предметів

ремені на липучках

міцна, але гнучка п'яткова шпора

широкий носик

невелике підвищення пальців

"Але найважливіша умова при купівлі взуття для малюків - це комфорт, підошва, яка не слизька. Також варто не витрачати занадто багато коштів на найдорожче взуття, оскільки до 2-3 років стопа росте надзвичайно швидко і взуття потрібно змінювати кожні кілька місяців", - говорить ортопед.

Як підібрати розмір дитячого взуття

Лікар також пояснив, як вибрати правильний розмір дитячого взуття:

краще користуватися таблицею розмірів дитячого взуття і пам'ятайте, що у різних виробників розмір можуть бути різними

обов'язково виміряйте дві стопи, вибирайте взуття по більшій стопі

рекомендовано підбирати взуття так, щоб між кінчиком великого пальця та на передньою частиною устілки залишалось місце на ширину пальця

Вакар наголосив, що усі рекомендації орієнтовані на дітей, що не мають затримок у фізичному розвитку. Якщо дитина має особливості розвитку, потрібно окремо проконсультуватись із лікарем щодо вибору взуття.