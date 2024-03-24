Когда нужно младенцу покупать первую обувь и какой она должна быть: советы врача

Стопа ребенка до трех лет очень быстро растет, так что в этот период крайне необходимо обеспечить все условия для правильного физического развития. Важным является выбор первой обуви для малыша.

О том, как правильно выбрать первую обувь для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu Clinic в Instagram.

Когда младенцу нужно покупать первую обувь

"Когда ваш ребенок начнет делать первые шаги, стоит подумать об обуви для него. Впрочем, чтобы научиться ходить, обувь не нужна. Единственная причина носить обувь во время ходьбы малышу - защита ноги от повреждений", - отмечает ортопед Тарас Вакар.

Врач добавляет, что для развития стопы лучше всего, когда ребенок ходит босиком, или в носках.

"Если ваш ребенок еще не ходит, но вы боитесь, что его ноги замерзнут, то пинетки - отличный вариант. По сути, это очень толстые носки и они достаточно гибки, чтобы ноги ребенка развивались естественным путем даже при ежедневном ношении", - объясняет Вакар.

Как выбрать первую обувь ребенку

Выбирайте детскую обувь по следующим характеристикам:

удобная (правильный размер)

резиновая подошва, которая не скользит

мягкая и гибкая подошва - вы должны согнуть обувь пополам касаясь носком до пяти, но подошва все равно должна быть достаточно толстой, чтобы защитить от камней и острых предметов

ремни на липучках

крепкая, но гибкая пяточная шпора

широкий носок

небольшое повышение пальцев

"Но важнейшее условие при покупке обуви для малышей - это комфорт, подошва, которая не скользкая. Также стоит не тратить слишком много денег на самую дорогую обувь, поскольку до 2-3 лет стопа растет чрезвычайно быстро и обувь нужно менять каждые несколько месяцев", - говорит ортопед.

Как подобрать размер детской обуви

Врач также объяснил, как выбрать правильный размер детской обуви:

лучше пользоваться таблицей размеров детской обуви и помните, что у разных производителей размер могут быть разными

обязательно измерьте две стопы, выбирайте обувь по большей стопе

рекомендуется подбирать обувь так, чтобы между кончиком большого пальца и передней частью стельки оставалось место на ширину пальца

Вакар подчеркнул, что все рекомендации ориентированы на детей, не имеющих задержек в физическом развитии. Если у ребенка есть особенности развития, нужно отдельно проконсультироваться с врачом по поводу выбора обуви.